В Башкирии волонтеры помогут выбрать территории для благоустройства

Posted 29 марта 2021, 12:54
Published 29 марта 2021, 12:54
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
Помогать жителям региона с выбором общественных территорий для благоустройства в 2022 году будут около 2,2 тыс. волонтеров. Большинство из них — из Сибая, Кумертау и Белорецкого района.
— Одна из волонтеров — Ольга Биктубаева из Мишкинского района — занимается этой деятельностью 10 лет. Как волонтер Победы она неоднократно участвовала в акциях «Гордимся! Помним! Чтим!» по благоустройству памятников, обелисков и мест захоронения героев Великой Отечественной войны, — рассказали в пресс-службе МинЖКХ Башкирии. — Другой доброволец — Максим Кузнецов из Октябрьского — спортсмен, член военно-патриотического клуба «Гвардия». Он решил попробовать себя в новом направлении и подал заявку на участие в этом масштабном проекте.
Прошедшие отбор волонтеры пройдут обучение и будут информировать жителей республики об объектах благоустройства, которые могут войти в программу 2022 года.
С 26 апреля по 30 мая на специальном сайте, а также на сайте МинЖКХ РБ будет проходить голосование по отбору общественных территорий благоустройства в 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроект «Жилье и городская среда» был разработан по поручению президента России Владимира Путина.