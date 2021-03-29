В Башкирии волонтеры помогут выбрать территории для благоустройства

— Одна из волонтеров — Ольга Биктубаева из Мишкинского района — занимается этой деятельностью 10 лет. Как волонтер Победы она неоднократно участвовала в акциях «Гордимся! Помним! Чтим!» по благоустройству памятников, обелисков и мест захоронения героев Великой Отечественной войны, — рассказали в пресс-службе МинЖКХ Башкирии. — Другой доброволец — Максим Кузнецов из Октябрьского — спортсмен, член военно-патриотического клуба «Гвардия». Он решил попробовать себя в новом направлении и подал заявку на участие в этом масштабном проекте.