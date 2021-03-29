Печатный дом. В Уфе построят первое в России 2-этажное здание при помощи 3D-принтера

Прочность, надежность и практичность моделей, изготовленных с применением 3D-печати, сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, иначе их вряд ли стали бы использовать в авиастроении и других стратегически важных сферах экономики. Строительство с применением 3D-печати – это безусловная компетенция будущего. На сегодняшний день мы являемся первым в Башкирии и одним из ведущих предприятий в России, работающих в данном направлении, – начиная с создания так называемых чернил для принтера (специальных сухих строительных смесей) и заканчивая печатью малых архитектурных форм и малоэтажного жилья, рассказали Mkset специалисты Уфимской гипсовой компании.