Печатный дом. В Уфе построят первое в России 2-этажное здание при помощи 3D-принтера

Летом 2021 года Уфа станет местом претворения в жизнь уникального проекта, которому суждено вписать яркую страницу как в историю строительной отрасли, так и в летопись развития компьютерных технологий. Объединение этих двух важнейших отраслей экономики позволило добиться отличного результата – строительства первого в России 2-этажного жилого дома площадью 160м2. Mkset узнала подробности.
Такого грандиозного проекта еще не было. Были реконструкции с применением материалов, изготовленных на 3D-принтере, пробовали энтузиасты создавать таким способом небольшие коттеджи. Но на строительство 2-этажного жилого дома с использованием данной технологии пока никто не замахивался.
Участником крупнейшего в стране проекта по 3D-печати стала Уфимская гипсовая компания, которая с 2018 года совместно с Архитектурно-строительным институтом УГНТУ и Национально-исследовательским университетом МГСУ занимается разработкой и внедрением технологических процессов и материалов для строительства с применением аддитивных технологий - 3D-печати. Эти научные учреждения разработали проект, технологические процессы и рецептуру материалов для строительной 3D-печати, а воплощать блестящую идею было решено именно на площадке Уфимской гипсовой компании.
Позади напряженный этап тестирования разработок, позволивший буквально отточить идею, определить оптимальные методики и рецептуру. Сейчас участники проекта оказались на пороге его главной стадии – непосредственно строительства 2-этажного жилого дома.
Подробности проекта – место его дислокации и иные характеристики - пока не афишируются. Но зато известно, как будет выглядеть будущий жилой дом.
Как сообщили Mkset в Уфимской гипсовой компании, сейчас для реализации проекта приобретается современный 3D-принтер международной компании COBOD (Дания). Именно такие принтеры используются при осуществлении похожих проектов в Германии, США и Индии.
Прочность, надежность и практичность моделей, изготовленных с применением 3D-печати, сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, иначе их вряд ли стали бы использовать в авиастроении и других стратегически важных сферах экономики. Строительство с применением 3D-печати – это безусловная компетенция будущего. На сегодняшний день мы являемся первым в Башкирии и одним из ведущих предприятий в России, работающих в данном направлении, – начиная с создания так называемых чернил для принтера (специальных сухих строительных смесей) и заканчивая печатью малых архитектурных форм и малоэтажного жилья, рассказали Mkset специалисты Уфимской гипсовой компании.
Они не сомневаются, что их новый проект не останется без внимания девелоперов, проектировщиков, архитекторов, поставщиков отделочных материалов, а также компаний, занимающихся отделочными, сантехническими, электромонтажными и кровельными работами и других предпринимателей, и приглашают заинтересованных лиц стать партнерами. Подробности можно уточнить на 3dbuild.barkraft.ru.