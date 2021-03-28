Выжить любой ценой: размышления о прожиточном минимуме пробудили инстинкт домоводства

У меня после оплаты коммунальных расходов от обозначенной суммы к понедельнику этой недели оставалось 4 367 рублей. Пришлось снова потратить 560 рублей на покупку хлеба, часть которого предназначается нам и часть — нашим трем собачкам, которых мы стараемся кормить поочередно хлебом, костями и остатками домашней еды. Обычно в таких случаях выручал бульон, остававшийся после варки пельменей «на скорую руку». Но за минувшие две недели пельмени у нас варились только один раз, дочка готовила их для себя. Ей предоставлена свобода выбора — варить себе пельмени или питаться со мной. Она предпочитает второй вариант, хотя я и готовлю блюда без мяса, рыбы и молочных продуктов. Чтобы было вкусно, кладу приправы — зиру, прованские или итальянские травы, лавровый лист, перец горошком в разных сочетаниях.