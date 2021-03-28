Выжить любой ценой: размышления о прожиточном минимуме пробудили инстинкт домоводства

Сегодня, 28 марта, истекает вторая неделя социального эксперимента «Прожиточный минимум». Напомним, два журналиста редакции Mkset решили проверить, смогут ли они прожить в течение месяца на сумму, равную официально установленному прожиточному минимуму — 10 641 рубль.
У меня после оплаты коммунальных расходов от обозначенной суммы к понедельнику этой недели оставалось 4 367 рублей. Пришлось снова потратить 560 рублей на покупку хлеба, часть которого предназначается нам и часть — нашим трем собачкам, которых мы стараемся кормить поочередно хлебом, костями и остатками домашней еды. Обычно в таких случаях выручал бульон, остававшийся после варки пельменей «на скорую руку». Но за минувшие две недели пельмени у нас варились только один раз, дочка готовила их для себя. Ей предоставлена свобода выбора — варить себе пельмени или питаться со мной. Она предпочитает второй вариант, хотя я и готовлю блюда без мяса, рыбы и молочных продуктов. Чтобы было вкусно, кладу приправы — зиру, прованские или итальянские травы, лавровый лист, перец горошком в разных сочетаниях.
Кошки пока довольствуются сухим кормом и остатками колбасных изделий из холодильника. Они вроде довольны, поскольку после еды мило спят, а не вопят нечеловеческими голосами.
Купили молока, дочка пьет чай и кофе с ним, это еще минус 70 рублей. Она же не виновата, что у меня пост и эксперимент, которые, к счастью, оказались вполне совместимы.
Раньше дочь давно уже сказала бы, что хочет пиццу или суши и заказала бы их на дом, но теперь старается войти в мое положение. Если и ест что-то вкусное, то в кафе после института с подругами, домой ничего не приносит. В пятницу принесла мне килограмм яблок. Говорит, что ей запала в душу сцена, как я накануне доедала последние сморщенные мандарины. Я была очень растрогана такой заботой.
С тоской смотрю на покупки, приготовленные в виртуальной корзине моего любимого интернет-магазина, но до 15 апреля я не имею права на такую роскошь. Не до шопинга сейчас. На первом месте у нас — траты первой необходимости, в основном связанные с питанием нас и домашних животных.
Итак, на этой неделе мы питались вновь запеченным в духовке картофелем с кабачковой икрой, лечо и маринованными помидорами домашнего производства (достали из нашего погреба, напомню, что живу в загородном доме).
Потом сварили гороховую кашу. Вообще-то первоначально хотели приготовить гороховый суп, но, видимо, невнимательно прочитали рецепт и взяли слишком много гороха для замачивания, он разбух за ночь, увеличившись в объеме почти в три раза и заставив изменить кулинарные намерения.
Кашу варила с утра в понедельник. Так как работаю на удаленке, дома, то успеваю кашеварить параллельно с работой. Правда, для этого приходится выбирать рецепты попроще. В тот же день, в понедельник, я ездила на прививку от ковида в оперный театр, провела там три часа, с дорогой — почти четыре. Туда и обратно из соображений экономии поехала на маршрутке, используя транспортную карту, на которой еще есть запас средств. Вечером быстро поужинала и писала допоздна репортаж.
После прививки пару дней был упадок сил, много спала, соответственно, питалась меньше, чем обычно. Редакция отнеслась с пониманием к такой ситуации и не загружала большими заданиями. Параллельно я собирала материал и комментарии для будущего большого текста, который будет скоро опубликован.
Дочка ела гороховую кашу и брала её с собой в институт в контейнере, таким образом каша за три дня кончилась. В среду вечером я оклемалась после прививки и провела ревизию продовольственных запасов. Решила приготовить такое вкусное, сытное и несложное блюдо, как овощное рагу с бульоном. Очень уж захотелось похлебать горяченького вкусного бульона, пусть и постного. Для этого нашлось все необходимое: кабачок, картошка, морковь, капуста, лук. Не хватило разве что свежего перца и помидоров. Добавила лавровый лист, итальянские травы. Вместо помидоров — огуречный кетчуп. В другие времена такое блюдо приправила бы в тарелке сметаной или майонезом, но ведь у меня же пост. Часть капусты, моркови и лука, предназначенных для овощного рагу, использовала для приготовления легкого витаминного салатика.
Вчера ближе к вечеру стало понятно, что овощное рагу тоже уже кончается. Решила приготовить на смену ему винегрет и перловую кашу.
Наблюдая за своим самочувствием, обнаружила, что начала худеть, это видно и по одежде, и на весах. Почти нормализовался сахар в крови, перестали беспокоить боли в правом боку после еды. Периодически возникают головные боли, но они, скорее всего, связаны с метеозависимостью и последствиями прививки от ковида. С учетом изменений в меню пришла к вполне логичному выводу: жирная пища и сладости — это зло, даже если они снятся по ночам. Конечно, я и раньше об этом знала, но теперь убедилась в правоте аргумента на собственном опыте.
Еще один неожиданный вывод: в рамках нашего социального эксперимента стала намного больше, чем раньше, думать о домашнем хозяйстве. Уже посадила перец на рассаду на подоконнике, там же тянутся к солнцу ростки петуний. Скоро наступит пора посеять в ящике семена помидоров, они растут значительно быстрее перцев, так что с ними можно не спешить. В первых числах мая традиционно будем пикировать их в теплицу. Так меня учила мама. Пора припоминать все её наставления.
Итак, по итогам двух недель нашего социального эксперимента от суммы в 10 641 рубль, составляющей официально утвержденный прожиточный минимум, у меня осталось 3 737 рублей. А впереди еще две с лишним недели экономной жизни.
Итак, по итогам двух недель нашего социального эксперимента от суммы в 10 641 рубль, составляющей официально утвержденный прожиточный минимум, у меня осталось 3 737 рублей. А впереди еще две с лишним недели экономной жизни.