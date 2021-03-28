В России объявили о новых мерах в борьбе с коррупцией

Posted 28 марта 2021, 10:19
Published 28 марта 2021, 10:19
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
Правительство России внесло в парламент новый закон, ужесточающий антикоррупционное законодательство. Согласно новому закону, власти смогут конфисковать не только имущество замеченных в коррупции чиновников, но и деньги на счетах в банке и прочие финансовые инструменты, если сумма превышает доход госслужащего за последние три года.
По словам экспертов, новый законопроект дает право Генеральному прокурору и его подчиненным проверить, насколько достоверны сведения, предоставленные госслужащим о законности получения денежных средств на счетах или других финансовых инструментов. Под закон попадает не только сам чиновник, но и его жена и несовершеннолетние дети. Напомним, сейчас по антикоррупционному законодательству конфискации подлежат только земельные участки, недвижимость, машины и ценные бумаги.
Эксперты считают, что это не комплексное решение. Так, например, что делать с бывшими чиновниками, которые «сходили» на госслужбу, а через некоторое время оказывается, что они «крупные бизнесмены»? Кроме того, к семье должностного лица отнесены только жены или мужья и несовершеннолетние дети, а на них фактически ничего не записывают.
По мнению экспертов, сейчас власти сильно озабочены приближающимися выборами в Госдуму, и этот законопроект — одна из инициатив, которая призвана поддержать рейтинги власти в преддверии выборов в Госдуму.
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