В России объявили о новых мерах в борьбе с коррупцией

Эксперты считают, что это не комплексное решение. Так, например, что делать с бывшими чиновниками, которые «сходили» на госслужбу, а через некоторое время оказывается, что они «крупные бизнесмены»? Кроме того, к семье должностного лица отнесены только жены или мужья и несовершеннолетние дети, а на них фактически ничего не записывают.