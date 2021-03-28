В Башкирии отменен вердикт присяжных, оправдавший подозреваемого в убийстве

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в марте прошлого года. По версии следствия, подозреваемый по пути домой заглянул в квартиру соседки, с которой находился в напряженных отношениях. В ходе возникшего конфликта он задушил женщину, затем поджег шторы в квартире и ушел. Позднее сотрудники полиции нашли на его брюках следы крови убитой.