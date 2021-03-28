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В Башкирии отменен вердикт присяжных, оправдавший подозреваемого в убийстве

28 марта 2021, 09:55
Фото: Mkset.ru
Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор, вынесенный по решению присяжных 32-летнему уфимцу, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в марте прошлого года. По версии следствия, подозреваемый по пути домой заглянул в квартиру соседки, с которой находился в напряженных отношениях. В ходе возникшего конфликта он задушил женщину, затем поджег шторы в квартире и ушел. Позднее сотрудники полиции нашли на его брюках следы крови убитой.

После оправдательного вердикта суда присяжных гособвинитель подал апелляционную жалобу, при этом он сообщил о нарушениях, допущенных при избрании присяжных.

Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокуратуры и направила дело на новое рассмотрение в суде.

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