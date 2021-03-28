Уфимец рассказал на шоу федерального телеканала, как спал с фанатками из жалости

29-летний уфимец Владислав Бойко исполнил хит Юрия Титова «Понарошку» и доказал, что умеет хорошо петь. В своем профайле уфимец заявил, что в свое время бросил карьеру инженера ради музыки, выступал в бойз-бенде, много гастролировал и порой спал с фанатками группы «из жалости».