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Уфимец рассказал на шоу федерального телеканала, как спал с фанатками из жалости

28 марта 2021, 06:59
Фото: Телеканал ТНТ
Владислав Бойко из Уфы блеснул в шоу телеканала ТНТ «Музыкальная интуиция»

Накануне, 27 марта, вышел в эфир пятый выпуск шоу «Музыкальная интуиция» на телеканале ТНТ. В рамках передачи известные исполнители должны определить, кто из присутствующих умеет петь, а кто имитирует хорошее исполнение песен.

29-летний уфимец Владислав Бойко исполнил хит Юрия Титова «Понарошку» и доказал, что умеет хорошо петь. В своем профайле уфимец заявил, что в свое время бросил карьеру инженера ради музыки, выступал в бойз-бенде, много гастролировал и порой спал с фанатками группы «из жалости».

Оценивали способности уфимца члены жюри – эстрадная певица Ани Лорак, рэпер Мот а также Маша Миногарова, Иван Абрамов, Денис Дорохов и Дмитрий Позов.

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