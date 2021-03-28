Уфимец рассказал на шоу федерального телеканала, как спал с фанатками из жалости

Накануне, 27 марта, вышел в эфир пятый выпуск шоу «Музыкальная интуиция» на телеканале ТНТ. В рамках передачи известные исполнители должны определить, кто из присутствующих умеет петь, а кто имитирует хорошее исполнение песен.
29-летний уфимец Владислав Бойко исполнил хит Юрия Титова «Понарошку» и доказал, что умеет хорошо петь. В своем профайле уфимец заявил, что в свое время бросил карьеру инженера ради музыки, выступал в бойз-бенде, много гастролировал и порой спал с фанатками группы «из жалости».
Оценивали способности уфимца члены жюри – эстрадная певица Ани Лорак, рэпер Мот а также Маша Миногарова, Иван Абрамов, Денис Дорохов и Дмитрий Позов.