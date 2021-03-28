Полмиллиарда рублей из бюджета Башкирии пойдут на новое оборудование для кардиоцентра

Стартовой ценой двух контрактов обозначена сумма в 504,8 млн рублей. При этом уточняется, что 200 млн рублей полагаются за приобретение аппарата МРТ, а остальные средства – на ангиографические системы Аукционы назначены на 6 и 7 апреля. Требуется обеспечение заявки в размере 1% от начальной цены. Контракты будут действовать до конца декабря 2021 года.