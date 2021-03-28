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Полмиллиарда рублей из бюджета Башкирии пойдут на новое оборудование для кардиоцентра

28 марта 2021, 07:20
Фото: Mkset.ru
Госкомитет по конкурентной политике Башкирии объявил три электронных аукциона на поставку медоборудования для строящегося в Уфе хирургического корпуса кардиологического центра. Подробности опубликованы на сайте госзакупок.

Речь идет об одном магнитно-резонансном томографе и трех ангиографических системах. Заказчиком госзакупки является Управление капитального строительства РБ. Средства на покупку будут выделены из региональной казны.

Стартовой ценой двух контрактов обозначена сумма в 504,8 млн рублей. При этом уточняется, что 200 млн рублей полагаются за приобретение аппарата МРТ, а остальные средства – на ангиографические системы Аукционы назначены на 6 и 7 апреля. Требуется обеспечение заявки в размере 1% от начальной цены. Контракты будут действовать до конца декабря 2021 года.

Строительство нового здания хирургического корпуса кардиоцентра началось в июле 2019 года и должно быть завершено до конца ноября 2021 года.

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