«Погиб как храбрый воин». В Башкирии скорбят об умершем от ковида главе района

Только за эти дни, когда шла борьба за его жизнь, я осознал, насколько дорогим другом, товарищем он мне был. Настоящим. Спасибо тебе за всё, Ришат! За студенческие годы. За надёжность. За крепкое плечо до самых последних дней. За помощь… Республика ещё осознает, какого человека мы потеряли. Он всегда горел делом. Он всегда жил добрыми, светлыми мечтами. Я так был рад, когда он стал руководителем родного района. Вы бы знали, сколько было у него идей, планов, написал преподаватель Башгосуниверситета Алмас Шаммасов.