«Погиб как храбрый воин». В Башкирии скорбят об умершем от ковида главе района

Накануне, 27 марта, в Зубовском ковид-госпитале под Уфой ушел из жизни 33-летний глава Аскинского района Башкирии Ришат Дихин. Смерть молодого и энергичного человека. отца двоих детей стала шоком для всех, кто его знал.
Друзья и коллеги Ришата Дихина в соцсетях поделились своими воспоминаниями о нем.
Только за эти дни, когда шла борьба за его жизнь, я осознал, насколько дорогим другом, товарищем он мне был. Настоящим. Спасибо тебе за всё, Ришат! За студенческие годы. За надёжность. За крепкое плечо до самых последних дней. За помощь… Республика ещё осознает, какого человека мы потеряли. Он всегда горел делом. Он всегда жил добрыми, светлыми мечтами. Я так был рад, когда он стал руководителем родного района. Вы бы знали, сколько было у него идей, планов, написал преподаватель Башгосуниверситета Алмас Шаммасов.
По его словам, уже во время лечения в ковид-госпитале, будучи в тяжелом состоянии, Ришат Дихин делился планами открыть в Аскино полилингвальную гимназию с интернатом, чтобы там могли учиться дети со всего района и с близлежащих территорий.
— Она обязательно будет в память о тебе, и она будет носить твоё имя. Откроет новые горизонты талантливым детям, таким, как ты, — поклялся Алмас Шаммасов.
Он рассказал, что Ришат Дихин всего себя отдавал работе, не думая о себе, не поддавался никаким соблазнам и угрозам, оставаясь порядочным, честным и совестливым человеком. — Низкий поклон его родителям за такого сына. Я верю, что его прекрасные сыновья вырастут такими же достойными людьми, патриотами родной республики. Сил и терпения супруге, родителям, детям, всем близким! Это горе для всех нас.
Поделился своими воспоминаниями о Ришате Дихине и предприниматель Тимерхан Миннигалиев.
Он по природе был творческим человеком, так как ко всякой серьезной работе подходил творчески. Не зря же его жизненный путь пересекался с телевидением, радио, журналистикой и союзом писателей, образованием, рассказал Тимерхан Миннигалиев.
Он вспомнил, что Ришат Дихин публиковал свои статьи в республиканских детских газетах и журналах, когда учился в Урмиязовской средней школе. Позднее он отучился в Башгосуниверситете и стал работать на радио и телевидении
По воспоминаниям друга, Ришат Дихин мечтал вывести Аскинский район из числа отстающих.
— Он любил жизнь, любил людей, любил башкирскую культуру, башкирский язык, башкирскую землю. Где бы он ни работал, показывал себя патриотом своей земли. Судьба распорядилась так, что он стал настоящим хозяином своей малой Родины. И с честью, достойно пронес он два года должность главы администрации Аскинского района, заслужив искреннее уважение и любовь не только своих земляков, но и всех, кто его знал… Он погиб как храбрый воин. На фронте. Служба забрала его здоровье. Он служил. И не давал себе передышки, — с горечью написал Тимерхан Миннигалиев.
Церемония прощания с Ришатом Дихиным пройдет в понедельник, 29 марта, с 10 до 12 часов в Доме культуры районного центра Аскино. Похоронят его в родном селе Урмиязы.