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Ночью - мороз, днем - потепление. В Башкирии погода готовит сюрприз после выходных

28 марта 2021, 04:00
Фото: Mkset.ru
В Башкирии наступил период резких перепадов температуры воздуха.

Сегодня, 28 марта, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно ясная погода. С утра возможен небольшой снег, на дорогах не избежать гололедицы и снежных накатов.

В течение дня ожидается северный ветер, который может поменять свое направление на северо-восточное и северо-западное. Скорость ветра не должна превышать пяти метров в секунду.

Температура воздуха утром плюс два или плюс четыре градуса. Однако днем ожидается похолодание до минус одного градуса, к вечеру станет еще холоднее. Столбик термометра может опуститься до минус шести градусов.

В следующие дни синоптики обещают вновь потепление.

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