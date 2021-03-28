Ночью - мороз, днем - потепление. В Башкирии погода готовит сюрприз после выходных

Сегодня, 28 марта, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно ясная погода. С утра возможен небольшой снег, на дорогах не избежать гололедицы и снежных накатов.
В течение дня ожидается северный ветер, который может поменять свое направление на северо-восточное и северо-западное. Скорость ветра не должна превышать пяти метров в секунду.
Температура воздуха утром плюс два или плюс четыре градуса. Однако днем ожидается похолодание до минус одного градуса, к вечеру станет еще холоднее. Столбик термометра может опуститься до минус шести градусов.
В следующие дни синоптики обещают вновь потепление.