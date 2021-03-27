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Художница из Уфы создала портрет Моргенштерна из содержимого мусорного ведра

27 марта 2021, 12:04
Фото: Инстаграм
Уфимская художница Евгения Хайбуллина выложила портрет репера Моргенштерна из содержимого мусорного ведра. Процесс создания «шедевра» показан на её страничке в инстаграм.

Художница считает, что таким образом выразила своё отношение к творчеству Моргенштерна, поддержав ранее высказавшегося на эту тему Хабиба Нурмагомедова и других спортсменов

«Я так же не остаюсь в стороне, так как сама мама и не хочу чтобы мой ребенок слышал эту грязь. К сожалению, родители не всегда могут контролировать то, что ребенок смотрит в интернете и что там слушает. Поддерживаю спортсменов в том, что необходимо ограничивать доступ к таким песням, где оскорбляют людей и популяризируют алкоголь и наркотики. А мата в текстах песен больше чем слов», - написала Евгения.

Напомним, ранее популярный боец ММА Александр Шлеменко сравнил репера с чертом или бесом, а Хабиб Нурмагомедов посетовал, что в стране нет дисциплинарного органа, который будет курировать и чистить «всю эту грязь с экранов».

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