Художница из Уфы создала портрет Моргенштерна из содержимого мусорного ведра

«Я так же не остаюсь в стороне, так как сама мама и не хочу чтобы мой ребенок слышал эту грязь. К сожалению, родители не всегда могут контролировать то, что ребенок смотрит в интернете и что там слушает. Поддерживаю спортсменов в том, что необходимо ограничивать доступ к таким песням, где оскорбляют людей и популяризируют алкоголь и наркотики. А мата в текстах песен больше чем слов», - написала Евгения.