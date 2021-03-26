mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жительница Туймазов набросилась на фельдшера из-за медицинской карты больного отца

26 марта 2021, 12:26
Фото: pixabay.com
Накануне, 25 марта, на участкового терапевта Туймазинской ЦРБ напали родственники пациента. Заявление об инциденте было подано в полицию, сообщает Республиканский профсоюз работников здравоохранения.

Нападению подверглась врач с 30-летним стажем, когда пришла на вызов к пожилому пациенту. Дочь больного во время осмотра отца вела себя агрессивно. Медик осмотрела больного, сделала записи в медкарте, а когда попыталась забрать её, подверглась нападению. Терапевту порвали халат, нанесли удары по рукам и голове.

В настоящее время составлено заявлению в полицию о нападении, запланировано проведение медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести причиненного вреда здоровью. В дело вмешались юристы профсоюза.

По данным МВД Башкирии, в 2020 году зарегистрировано 199 преступлений, совершенных в отношении работников здравоохранения — больше, чем в 2019 году. Юрист профсоюза Илья Дмитриев отметил, что правоохранительные органы, суды, прокуратура неохотно рассматривают дела о нападении на медиков при исполнении. В прошлом году удалось добиться наказания и выплаты компенсации по двум аналогичным случаям.

Медики год находятся на передовой войны с коронавирусом, работают на пределе своих возможностей, они нуждаются в отдыхе, защите, а на деле мы видим — рост преступлений в отношении работников здравоохранения, отметил председатель Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

Он считает, что необходимо совершенствовать законодательство и добиваться, чтобы дела о нападении на медиков расследовались правоохранительными органами республики тщательно и оперативно.

#Новости#Башкирия#Врач#Анна Кононова#Происшествия
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44