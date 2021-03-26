Жительница Туймазов набросилась на фельдшера из-за медицинской карты больного отца

По данным МВД Башкирии, в 2020 году зарегистрировано 199 преступлений, совершенных в отношении работников здравоохранения — больше, чем в 2019 году. Юрист профсоюза Илья Дмитриев отметил, что правоохранительные органы, суды, прокуратура неохотно рассматривают дела о нападении на медиков при исполнении. В прошлом году удалось добиться наказания и выплаты компенсации по двум аналогичным случаям.