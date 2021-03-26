Жительница Туймазов набросилась на фельдшера из-за медицинской карты больного отца

Нападению подверглась врач с 30-летним стажем, когда пришла на вызов к пожилому пациенту. Дочь больного во время осмотра отца вела себя агрессивно. Медик осмотрела больного, сделала записи в медкарте, а когда попыталась забрать её, подверглась нападению. Терапевту порвали халат, нанесли удары по рукам и голове.
В настоящее время составлено заявлению в полицию о нападении, запланировано проведение медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести причиненного вреда здоровью. В дело вмешались юристы профсоюза.
По данным МВД Башкирии, в 2020 году зарегистрировано 199 преступлений, совершенных в отношении работников здравоохранения — больше, чем в 2019 году. Юрист профсоюза Илья Дмитриев отметил, что правоохранительные органы, суды, прокуратура неохотно рассматривают дела о нападении на медиков при исполнении. В прошлом году удалось добиться наказания и выплаты компенсации по двум аналогичным случаям.
Медики год находятся на передовой войны с коронавирусом, работают на пределе своих возможностей, они нуждаются в отдыхе, защите, а на деле мы видим — рост преступлений в отношении работников здравоохранения, отметил председатель Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.
Он считает, что необходимо совершенствовать законодательство и добиваться, чтобы дела о нападении на медиков расследовались правоохранительными органами республики тщательно и оперативно.