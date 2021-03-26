Жительница Башкирии со «слоновыми» ногами попала на шоу «Я стесняюсь своего тела»

Как сообщается в одном из выпусков передачи «Я стесняюсь своего тела» на телеканале Ю, помочь женщине решили ее односельчане, которые рассказали историю Ильсияр московским врачам.
Врач удивилась состоянию Ильсияр, отметив, что не впервые сталкивается с ее диагнозом, однако объем одной ноги пациентки специалиста просто шокировал. Сама Ильсияр сообщила, что у нее лимфедема, или слоновость ног. При этом заболевании ноги отекают из-за постоянного скопления лимфатической жидкости в них.
- Я шокирована, мне вас искренне жаль. Вы просто заживо гниете, - удивилась врач. - В складках огромные язвы, и это просто "входные ворота" для инфекции. Это всё - токсины.
- Сперва у меня был варикоз, а где-то через год нога покраснела и опухла. Начали выходить язвы. Меня отправили в республиканскую больницу в Уфу, где и поставили диагноз. Таких размеров нога стала за три года, - призналась Ильсияр.
Известно, что Ильсияр практически не выходила из дома из-за своей болезни, разве что во двор в огромных галошах 48-го размера. Вся работа по хозяйству легла на плечи ее мужа Альфира, с которым она вместе уже 20 лет. Несмотря на проблему, Ильсияр старалась делать уборку дома, в которой ей помогала дочка.
В ходе передачи выяснилось, что одна нога пациентки в объеме оказалась больше метра, а другая - 90 сантиметров.
- Люди оборачиваются, смотрят. Это неловко. Я стесняюсь. Мне из двух трико сшили одни. Одна штанина большая, другая чуть меньше. Из-за отека я вешу где-то 150 кг, а раньше была 69 кг, - рассказала телеканалу Ильсияр. - Мне надо кровь из носу лечиться и выздороветь. Бороться хочу до конца. Хотя бы ради детей, - призналась перед началом лечения женщина.
Врачи объяснили Ильсияр, что ее болезнь лечится, но она хроническая, и с ней уроженке Башкирии придется бороться всю жизнь. Если отойти от рекомендаций на два шага - болезнь вернется. Однако Ильсияр согласилась на все испытания ради здоровья.
Медики изначально не стали оперировать лимфедему, а обошлись бандажированием. Это помогло уменьшить объем ног. Также женщина соблюдала строгую диету и делала специальные упражнения. Вскоре язвы на ногах Ильсияр начали заживать. Уже через два месяца женщину было не узнать - она с легкостью поднимала обе ноги. Через некоторое время женщину отпустили в родную деревню, а бандаж заменили на компрессионные чулки. Однако из-за того, что язвы на ногах женщины не заживали до конца, ей предложили пересадить кожу с бедра и закрыть мокнущие раны. Еще через некоторое время Ильсияр впервые за три года смогла надеть обычные кроссовки. Врачи разрешили женщине увидеться с родными.
После встречи с семьей Ильсияр снова вернулась в Москву, где ее решили прооперировать - она очень волновалась, удастся ли ранам зажить, а коже - прижиться. К счастью, все прошло успешно.
- Гордость есть, что я исправилась и полюбила себя, - с радостью сообщила Ильсияр.
На контрольном осмотре в финале шоу врач отметила, что Ильсияр из Башкирии изменилась до неузнаваемости.
- Я себя контролирую в питании до сих пор. Психологически было трудно, что я была далеко от дома, - добавила женщина. - Спасибо, что вы в меня верили и помогли мне. Мечты сбываются!
За весь проект пациентке из Башкирии удалось похудеть на 53 кг, а объем ее обеих ног вернулся к здоровым значениям. Ильсияр решила выбросить старые галоши, которые стали ей большими, и призналась, что будет носить новые платье и туфли.