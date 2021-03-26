Жительница Башкирии со «слоновыми» ногами попала на шоу «Я стесняюсь своего тела»

Медики изначально не стали оперировать лимфедему, а обошлись бандажированием. Это помогло уменьшить объем ног. Также женщина соблюдала строгую диету и делала специальные упражнения. Вскоре язвы на ногах Ильсияр начали заживать. Уже через два месяца женщину было не узнать - она с легкостью поднимала обе ноги. Через некоторое время женщину отпустили в родную деревню, а бандаж заменили на компрессионные чулки. Однако из-за того, что язвы на ногах женщины не заживали до конца, ей предложили пересадить кожу с бедра и закрыть мокнущие раны. Еще через некоторое время Ильсияр впервые за три года смогла надеть обычные кроссовки. Врачи разрешили женщине увидеться с родными.