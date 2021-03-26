Вице-спикер Курултая РБ назвал «вопиющим» уход правительства с заседания парламента

Однако Милана Скоробогатова не нашла в этой ситуации ничего «вопиющего», так как члены правительства были приглашены только на выступление главы Башкирии Радия Хабирова и премьер-министра Андрея Назарова. Она отметила, что массовый выход чиновников из зала выглядел странно, но по процедуре это абсолютно нормально.