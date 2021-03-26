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Вице-спикер Курултая РБ назвал «вопиющим» уход правительства с заседания парламента

26 марта 2021, 09:16
Фото: Facebook
Вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров назвал вопиющим то, что представители правительства массово покинули зал парламента после выступления премьер-министра Андрея Назарова. Депутат считает, что чиновники должны были послушать доклад детского омбудсмена при главе РБ, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

На вчерашнем заседании Андрей Назаров отчитывался о годовой работе правительства около двух часов. Сразу после его выступления к трибуне вышла уполномоченный по правам ребенка Башкирии Милана Скоробогатова. Однако свой доклад она начала не сразу — в этот момент члены правительства стали массово выходить из зала Госсобрания. Рустем Ахмадинуров посчитал действия чиновников «вопиющим случаем».

— Это, с моей точки зрения, вообще вопиющий какой-то случай, когда ту информацию, которая делается уполномоченным при главе республики представителям даже не заслушивается ни одним из членов правительства, особенно из социального блока, — цитирует «Эхо» Ахмадинурова.

Однако Милана Скоробогатова не нашла в этой ситуации ничего «вопиющего», так как члены правительства были приглашены только на выступление главы Башкирии Радия Хабирова и премьер-министра Андрея Назарова. Она отметила, что массовый выход чиновников из зала выглядел странно, но по процедуре это абсолютно нормально.

Напомним, вчера в Госсобрании Башкирии состоялось 32-е заседание депутатов. Андрей Назаров представил отчет о работе правительства в 2020 году. Mkset собрал главное из его выступления.

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