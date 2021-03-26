В Башкирии потеплеет до +7 градусов

27 марта, местами пройдет небольшой снег, ночью и утром в некоторых местах будет наблюдаться гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Ночью столбик термометра покажет -3…-8 градусов, при прояснениях -13 градусов. Днём потеплеет до +2…+7 градусов.