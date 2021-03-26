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В Башкирии потеплеет до +7 градусов

26 марта 2021, 02:30
Фото: pixabay.com
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня.

Сегодня утром ожидается туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Днём температура воздуха достигнет отметки в +2…+7 градусов.

27 марта, местами пройдет небольшой снег, ночью и утром в некоторых местах будет наблюдаться гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Ночью столбик термометра покажет -3…-8 градусов, при прояснениях -13 градусов. Днём потеплеет до +2…+7 градусов.

В субботу, 28 марта, синоптики обещают небольшой мокрый снег и гололедицу. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, при прояснениях -13 градусов, днем 0…+5 градусов.

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