Есть ли в центре альтернатива старому жилому фонду. Мнение эксперта

Центр – это один из самых красивых районов Уфы. В последние годы много средств вложено в его реконструкцию, что, несомненно, положительно сказалось на облике района.
А вот с жилым фондом в центре не все просто. Большая часть расположенных здесь зданий построена еще в советские времена. Проходные дворы, старые подъезды, не удобные планировки и устаревшие коммуникации, при таких данных сложно представить себе высокий уровень комфорта. Да и денег в ремонт квартиры придётся вложить не мало. Есть ли альтернатива устаревшим сталинкам и тесным хрущёвкам в самом популярном районе города нам рассказал Рамаз Шенгелия, руководитель направления по продажам строящегося жилья АН «Новые этажи».
- Жизнь в центре выбирают те, кто ценит время и комфорт: утром и днем отсюда легко можно добраться до любой деловой встречи, а вечером — поужинать и прогуляться среди знаковых достопримечательностей. Здесь всё рядом. Поэтому спрос на жилье в центре всегда держится на устойчивом уровне, а цены уверенно растут. По моему опыту доля покупок квартир в ипотеку составляет более 70% и большинство из них приходятся на ипотечную программу с государственным субсидированием, которая распространяется только на квартиры от застройщиков. Но к сожалению, в центральном районе всё меньше остаётся места для застройки и выбор среди новых жилых комплексов не так велик, как хотелось бы. На сегодняшний день в Уфе строится порядка 60 жилых комплексов всего 13 из которых располагаются в историческом центре. Если говорить про жилые комплексы бизнес-класса, то тут выбор и вовсе сужается до 3. Один из наиболее востребованных – это ЖК Grand&Grand, на улице 50 лет Октября.
По словам эксперта ЖК Grand&Grand является высоко востребованным среди покупателей. Всего за 4 месяца после старта продаж в секции Б было продано более 70% квартир. Это объясняется достоинствами проекта — удобная локация, развитая внешняя инфраструктура, благоустроенная внутренняя территория, удобные планировочные решения, стильные и современные дома, в строительстве используются только качественные и долговечные материалы.
- Что касается инвестиций, то покупатели, вошедшие в проект на старте, в рекордные сроки могли получить прирост к цене своих объектов около 20%. Комплекс очень быстро растёт в стоимости, при этом мы видим, что волна спроса не уменьшается. И несмотря на то, что на данный момент в продаже около 150 доступных квартир спрос превышает предложение.
Недавно ГК «Первый Трест» выпустила в продажу очередной пул квартир, в том числе и лимитированную серию планировочных решений уютных двухкомнатных квартир евро формата. По информации на сайте застройщика в комплексе доступны, как просторные четырехкомнатные квартиры для больших семей, так и квартиры-студии для тех, кто только начинает самостоятельную жизнь. Широкий выбор планировок в ЖК Grand&Grand может порадовать самого искушенного покупателя, ведь планировочные решения имеют несколько вариантов даже в рамках одного типа квартиры. Почти во всех квартирах предусмотрена возможность индивидуальной планировки, которая позволит жителям комплекса организовать жилое пространство так, как они мечтают.
- Также важно отметить, что возведение комплекса по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» гарантирует полную безопасность покупки квартиры даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием счетов эскроу являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на счетах эскроу, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.
Купить квартиру в жилом комплексе Grand&Grand можно в ипотеку от 4,5%, в рассрочку до 6 месяцев или с использованием материнского капитала. Кроме того, можно воспользоваться еще одной льготной программой — «Военная ипотека».
Секция Б в жилом комплексе Grand&Grand уже полностью возведена и на сегодняшний день идёт установка оконных блоков, не менее активно строятся и секции А, В и Г. Стоит отметить, что следить за строительством вы можете через онлайн камеры на сайте застройщика 1trest.ru.
Справка о компании
ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ и входит в Топ-3 застройщиков Башкирии. Возводит в Уфе 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор»[1].
Узнать подробности о жилом комплексе Grand&Grand вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50 лет Октября, 15 к. 1.