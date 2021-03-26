Есть ли в центре альтернатива старому жилому фонду. Мнение эксперта

- Жизнь в центре выбирают те, кто ценит время и комфорт: утром и днем отсюда легко можно добраться до любой деловой встречи, а вечером — поужинать и прогуляться среди знаковых достопримечательностей. Здесь всё рядом. Поэтому спрос на жилье в центре всегда держится на устойчивом уровне, а цены уверенно растут. По моему опыту доля покупок квартир в ипотеку составляет более 70% и большинство из них приходятся на ипотечную программу с государственным субсидированием, которая распространяется только на квартиры от застройщиков. Но к сожалению, в центральном районе всё меньше остаётся места для застройки и выбор среди новых жилых комплексов не так велик, как хотелось бы. На сегодняшний день в Уфе строится порядка 60 жилых комплексов всего 13 из которых располагаются в историческом центре. Если говорить про жилые комплексы бизнес-класса, то тут выбор и вовсе сужается до 3. Один из наиболее востребованных – это ЖК Grand&Grand, на улице 50 лет Октября.