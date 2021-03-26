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Андрей Назаров: Путин относится к Хабирову с теплом

26 марта 2021, 13:35
Фото: Kremlin.ru
На вчерашней встрече с журналистами премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров прокомментировал взаимоотношения между главой республики Радием Хабировым и президентом России Владимиром Путиным.

Андрей Назаров отметил, что президент поддерживает Башкирию. Более того, он уверен, что республика находится под определенным покровительством Путина. По словам Назарова, между президентом и Радием Хабировым всегда были теплые отношения.

Меня всегда удивляло и личное отношение президента к Радию Фаритовичу. Я был свидетелем нескольких разговоров между ними, и это всегда было очень теплое отношение, сказал Андрей Назаров.

По его словам, взаимоотношения между ними положительно сказываются на развитии Башкирии. Назаров также напомнил, что большинство проектов Башкирии реализуется при федеральной поддержке, например, особая экономическая зона «Алга». Премьер-министр уверен, что республика получит поддержку и по БСК.

Напомним, на пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась 17 декабря, он охарактеризовал Радия Хабирова как «достаточно молодого и активного руководителя, эффективного человека».

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#Новости#Башкирия#Андрей Назаров#Владимир Путин#Радий Хабиров#Анна Кононова#Политика
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