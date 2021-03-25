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Posted 25 марта 2021, 08:07

Published 25 марта 2021, 08:07

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

Власти Башкирии упрекнули жителей, не желающих сделать перерасчет платы за отопление

25 марта 2021, 08:07
По словам премьер-министра Назарова, возможная сумма для возврата по отоплению составляет примерно 150 млн рублей.

Премьер-министр правительства Андрей Назаров ответил на вопрос депутата о перерасчете платы за отопление в Башкирии. По его словам, правительство достигло договоренности со всеми ресурсниками о проведении перерасчета. Назаров подчеркнул, что с заявлениями на перерасчет обратилось не так много людей.

— Один из наболевших и острых вопросов. Его решение является приоритетным. Все суммы, где была переплата и некорректное начисление, будут возвращены. В зону этой ситуации попало, по-моему, более 6,5 тысяч домов. Но надо отметить, что малое количество граждан обратилось. А без обращений перерасчет невозможен, надо написать заявление. Сегодня цифра достаточно низкая по пересчету, хотя возможный уровень – примерно 150 миллионов рублей. Почему-то малое количество инициативных людей, которые бы хотели написать заявление, - заявил Назаров на заседании Курултая.

Напомним, ранее жители Башкирии возмутились высокими платежами за отопление в январе. Глава республики Радий Хабиров позже объяснил причину роста стоимости услуг ЖКХ, а также устроил разнос МУП «УИС» и чиновникам МинЖКХ. МУП «Уфимские инженерные сети» на данный момент завершило два этапа перерасчета платежей. Первый пришел в счетах в феврале, а второй придет в этом месяце. Компания «БашРТС» продолжает прием заявок на перерасчеты до 15 апреля.

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