Власти Башкирии упрекнули жителей, не желающих сделать перерасчет платы за отопление

Posted 25 марта 2021, 08:07
Published 25 марта 2021, 08:07
Modified 17 октября 2022, 20:36
Updated 17 октября 2022, 20:36
Премьер-министр правительства Андрей Назаров ответил на вопрос депутата о перерасчете платы за отопление в Башкирии. По его словам, правительство достигло договоренности со всеми ресурсниками о проведении перерасчета. Назаров подчеркнул, что с заявлениями на перерасчет обратилось не так много людей.
— Один из наболевших и острых вопросов. Его решение является приоритетным. Все суммы, где была переплата и некорректное начисление, будут возвращены. В зону этой ситуации попало, по-моему, более 6,5 тысяч домов. Но надо отметить, что малое количество граждан обратилось. А без обращений перерасчет невозможен, надо написать заявление. Сегодня цифра достаточно низкая по пересчету, хотя возможный уровень – примерно 150 миллионов рублей. Почему-то малое количество инициативных людей, которые бы хотели написать заявление, - заявил Назаров на заседании Курултая.
Напомним, ранее жители Башкирии возмутились высокими платежами за отопление в январе. Глава республики Радий Хабиров позже объяснил причину роста стоимости услуг ЖКХ, а также устроил разнос МУП «УИС» и чиновникам МинЖКХ. МУП «Уфимские инженерные сети» на данный момент завершило два этапа перерасчета платежей. Первый пришел в счетах в феврале, а второй придет в этом месяце. Компания «БашРТС» продолжает прием заявок на перерасчеты до 15 апреля.