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Власти Башкирии не согласовали митинг «СтопБашРТС» против роста платежей за отопление

25 марта 2021, 08:51
Фото: ВКонтакте Иван Апаев
Правительство Башкирии не согласовало акцию движения «СтопБашРТС», сославшись на коронавирусные ограничения. Активист Иван Апаев отметил двойные стандарты властей.

Власти республики предложили воздержаться от проведения митинга и рекомендовали организовать мероприятие в другой день после отмены ограничений. Однако Иван Апаев отметил, что, несмотря на запрет акции движения, в Уфе всё-таки пройдет концерт Дениса Майданова 27 марта.

— Что за двойные стандарты наших властей? Жители Башкортостана отдают последние деньги за «золотое» отопление, власти же устраивают концерты в период режима повышенной готовности. Чудеса да и только, - возмутился активист.

Как рассказал Иван Апаев журналисту Mkset, в будущем движение вновь планирует провести митинг. Общественник считает, что власти привыкли использовать режим повышенной готовности, «чтобы подавить любое протестное настроение, а также без шума провести свои провластные мероприятия». Апаев напомнил о публичных слушаниях по бюджету Башкирии в прошлом году, а также о круглом столе чиновников и журналистов «Комсомольской правды», который прошел во вторник.

Напомним, активисты движения «СтопБашРТС» планировали провести митинг 4 апреля около Дворца спорта с 15:00 до 17:00 с привлечением тысячи человек. Также отметим, что ранее общественное движение «Республика» и депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин подавали заявки о проведении митингов. Однако всем было отказано.

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#Новости#Башкирия#Уфа#Митинг#Анна Кононова#Общество
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