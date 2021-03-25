Власти Башкирии не согласовали митинг «СтопБашРТС» против роста платежей за отопление

Власти республики предложили воздержаться от проведения митинга и рекомендовали организовать мероприятие в другой день после отмены ограничений. Однако Иван Апаев отметил, что, несмотря на запрет акции движения, в Уфе всё-таки пройдет концерт Дениса Майданова 27 марта.
— Что за двойные стандарты наших властей? Жители Башкортостана отдают последние деньги за «золотое» отопление, власти же устраивают концерты в период режима повышенной готовности. Чудеса да и только, - возмутился активист.
Как рассказал Иван Апаев журналисту Mkset, в будущем движение вновь планирует провести митинг. Общественник считает, что власти привыкли использовать режим повышенной готовности, «чтобы подавить любое протестное настроение, а также без шума провести свои провластные мероприятия». Апаев напомнил о публичных слушаниях по бюджету Башкирии в прошлом году, а также о круглом столе чиновников и журналистов «Комсомольской правды», который прошел во вторник.
Напомним, активисты движения «СтопБашРТС» планировали провести митинг 4 апреля около Дворца спорта с 15:00 до 17:00 с привлечением тысячи человек. Также отметим, что ранее общественное движение «Республика» и депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин подавали заявки о проведении митингов. Однако всем было отказано.