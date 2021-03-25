Власти Башкирии не согласовали митинг «СтопБашРТС» против роста платежей за отопление

Как рассказал Иван Апаев журналисту Mkset, в будущем движение вновь планирует провести митинг. Общественник считает, что власти привыкли использовать режим повышенной готовности, «чтобы подавить любое протестное настроение, а также без шума провести свои провластные мероприятия». Апаев напомнил о публичных слушаниях по бюджету Башкирии в прошлом году, а также о круглом столе чиновников и журналистов «Комсомольской правды», который прошел во вторник.