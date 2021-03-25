Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор экс-главе Минземимущества

Напомним, экс-министр Минземимущества обвиняется в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков вдвое ниже их кадастровой стоимости. Общий ущерб Башкирии оценили в более чем 518 миллионов рублей, Уфе — свыше 52 миллионов рублей. В конце ноября 2020 года Кировский райсуд оправдал Гурьева, постановив, что он действовал в рамках своих полномочий, а в его действиях нет состава преступления. Однако прокуратура не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу. Отметим, что судебные заседания по рассмотрению апелляции не раз откладывались.