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Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор экс-главе Минземимущества

25 марта 2021, 12:44
Фото: Mkset.ru
Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор в отношении бывшего министра земельных и имущественных отношений республики Евгению Гурьеву. Заседание по делу состоялось сегодня, 25 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на приговор Кировского районного суда, который вынес Гурьеву оправдательный приговор.

Сегодня суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор, постановив вернуть уголовное дело в районный суд на новое рассмотрение в ином составе суда, сообщили в пресс-службе.

Напомним, экс-министр Минземимущества обвиняется в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков вдвое ниже их кадастровой стоимости. Общий ущерб Башкирии оценили в более чем 518 миллионов рублей, Уфе — свыше 52 миллионов рублей. В конце ноября 2020 года Кировский райсуд оправдал Гурьева, постановив, что он действовал в рамках своих полномочий, а в его действиях нет состава преступления. Однако прокуратура не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу. Отметим, что судебные заседания по рассмотрению апелляции не раз откладывались.

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#Новости#Верховный суд#Башкирия#Минземимущество#Анна Кононова#Политика
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