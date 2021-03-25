В Башкирии за год увеличилось число отказов от новорожденных

В 2020 году к уполномоченному по правам ребенка поступило 1603 обращения. Большинство из них связаны с правом на защиту семьи, материнства и детства (26%). На втором месте стоят права на жилище (25%). Следом идут обращения, касающиеся права на образование (13%); а также связанные с несогласием с действиями/бездействиями органов МСУ, правоохранительными органами, с решениями судов (9%); касающиеся права на охрану здоровья и медицинскую помощь (7%); права на социальное обеспечение (6%); права на защиту от физического и психического насилия (5%), а также права на гражданство.