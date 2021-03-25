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В Башкирии за год увеличилось число отказов от новорожденных

25 марта 2021, 08:21
Фото: pixabay.com
На сегодняшнем заседании депутатов Госсобрания Башкирии с ежегодным докладом выступила уполномоченный по правам ребенка Милана Скоробогатова.

По количеству детского населения Башкирия занимает лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе. В республике проживает более 912 тысяч детей. Снижение численности по сравнению с 2019 годом составило 1516 человек.

В 2020 году к уполномоченному по правам ребенка поступило 1603 обращения. Большинство из них связаны с правом на защиту семьи, материнства и детства (26%). На втором месте стоят права на жилище (25%). Следом идут обращения, касающиеся права на образование (13%); а также связанные с несогласием с действиями/бездействиями органов МСУ, правоохранительными органами, с решениями судов (9%); касающиеся права на охрану здоровья и медицинскую помощь (7%); права на социальное обеспечение (6%); права на защиту от физического и психического насилия (5%), а также права на гражданство.

В 2020 году общее число сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в республике составило 11 960. Из них на воспитании в замещающих семьях находятся 10897 детей. 49 родителей отказались от новорожденных детей. Для сравнения, в 2019 году показатель составил 47 случаев. Численность лишенных родительских прав — 466 человек. В 71 случае детей отобрали у родителей.

Напомним, в настоящее время в Уфе на учете органов опеки состоят 1877 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 87% из них воспитываются в замещающих семьях. В Уфе в 2020 году на 2% снизилось число детей-сирот. Данные предоставила начальник управления по опеке и попечительству Лариса Ольте в конце января на еженедельном оперативном совещании в мэрии.

#Новости#Башкирия#Семья#Дети#Анна Кононова#Общество
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