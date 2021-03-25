В Башкирии у подножия шихана Торатау завершается строительство первого визит-центра

Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях, там будет размещена важная информация для туристов. В частности, об экскурсиях и уникальной природе геопарка.
— Мы планируем сделать целую сеть таких центров. Как я уже сообщал, наша заявка на включение «Торатау» в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО прошла предварительный отбор, и нам нужно активно развивать инфраструктуру, отвечать международным требованиям, — отметил Хабиров.
Глава региона уточнил одну важную деталь – внутри визит-центра есть теплый туалет. Также он заявил, что уже в ближайшее время на базе нового объекта будут организованы лекции для школьников со всей республики.