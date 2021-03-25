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В Башкирии у подножия шихана Торатау завершается строительство первого визит-центра

25 марта 2021, 09:26
Фото: Радий Хабиров // ВКонтакте
В Башкирии завершается строительство первого визит-центра в геопарке Торатау. Он расположен у подножия шихана.

Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях, там будет размещена важная информация для туристов. В частности, об экскурсиях и уникальной природе геопарка.

— Мы планируем сделать целую сеть таких центров. Как я уже сообщал, наша заявка на включение «Торатау» в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО прошла предварительный отбор, и нам нужно активно развивать инфраструктуру, отвечать международным требованиям, — отметил Хабиров.

Глава региона уточнил одну важную деталь – внутри визит-центра есть теплый туалет. Также он заявил, что уже в ближайшее время на базе нового объекта будут организованы лекции для школьников со всей республики.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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