Уволенный глава Госжилнадзора Башкирии будет работать «в хорошем месте»

— В связи с тем, что государственный комитет РБ по жилищному и строительному надзору не справлялся с наложенными задачами, главой республики было принято решение о замене руководителя, и мы надеемся, что орган будет работать более системно и будет гораздо меньше недовольств наших жителей. Мы против излишнего административного давления, но там, где застройщики и УК работают неэффективно и позволяют себе быть неточными, никакого компромисса быть не должно, — отметил Назаров.