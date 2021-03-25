mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 марта 2021, 06:49

Published 25 марта 2021, 06:49

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

Уволенный глава Госжилнадзора Башкирии будет работать «в хорошем месте»

25 марта 2021, 06:49
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на совещании Госсобрания-Курултая республики прокомментировал недавнее увольнение главы Госжилнадзора. Ранее Ильдара Шафикова попросили уйти по собственному желанию, а источник сообщил, что такое решение было связано с большими счетами за отопление.

— В связи с тем, что государственный комитет РБ по жилищному и строительному надзору не справлялся с наложенными задачами, главой республики было принято решение о замене руководителя, и мы надеемся, что орган будет работать более системно и будет гораздо меньше недовольств наших жителей. Мы против излишнего административного давления, но там, где застройщики и УК работают неэффективно и позволяют себе быть неточными, никакого компромисса быть не должно, — отметил Назаров.

Отметим, что, по данным за 2020 год, уровень износа коммунальной инфраструктуры в ЖКХ республики составил 54,2%. В 2019 году этот показатель был на уровне 54,4%. На модернизацию объектов водоотведения было потрачено 2,1 млрд рублей. 87,8% жителей республики, по данным статистики, обеспечены качественной питьевой водой.

Позже на встрече с журналистами Андрей Назаров, отвечая на вопрос, заявил, что Ильдар Шафиков без должности не останется и будет работать «в хорошем месте», при этом конкретное новое место работы и должность премьер-министр не обозначил.

Материалы по теме
Назаров уволил главу Госжилнадзора Башкирии из-за высоких счетов за отоплениеВрио главы Госжилнадзора Башкирии назначен Андрей Крылов
#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика