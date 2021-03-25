Уволенный глава Госжилнадзора Башкирии будет работать «в хорошем месте»

Posted 25 марта 2021, 06:49
Published 25 марта 2021, 06:49
Modified 17 октября 2022, 20:36
Updated 17 октября 2022, 20:36
— В связи с тем, что государственный комитет РБ по жилищному и строительному надзору не справлялся с наложенными задачами, главой республики было принято решение о замене руководителя, и мы надеемся, что орган будет работать более системно и будет гораздо меньше недовольств наших жителей. Мы против излишнего административного давления, но там, где застройщики и УК работают неэффективно и позволяют себе быть неточными, никакого компромисса быть не должно, — отметил Назаров.
Отметим, что, по данным за 2020 год, уровень износа коммунальной инфраструктуры в ЖКХ республики составил 54,2%. В 2019 году этот показатель был на уровне 54,4%. На модернизацию объектов водоотведения было потрачено 2,1 млрд рублей. 87,8% жителей республики, по данным статистики, обеспечены качественной питьевой водой.
Позже на встрече с журналистами Андрей Назаров, отвечая на вопрос, заявил, что Ильдар Шафиков без должности не останется и будет работать «в хорошем месте», при этом конкретное новое место работы и должность премьер-министр не обозначил.