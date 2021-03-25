Уфимский колледж незаконно брал плату за общежитие с детей-инвалидов

Напомним, в 2016 году Орджоникидзевский суд Уфы вынес приговор двум бывшим преподавательницам Уфимского топливно-энергетического колледжа, собиравших деньги со студентов за сдачу экзаменов. На скамье подсудимых оказались 57-летняя Наталья Сбитнева и 37-летняя Гульгина Ахтямова. Первая брала за экзамен от 500 до 1,5 тысяч рублей, вторая ставила положительные оценки за подарочный сертификат на две тысячи в магазин «Глория Джинс».