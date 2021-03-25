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Уфимский колледж незаконно брал плату за общежитие с детей-инвалидов

25 марта 2021, 12:30
Фото: Официальный сайт УТЭК
Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы провела проверку в ГБПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж.

В ведомстве выяснили, что колледж незаконно взимал плату за проживание в общежитии с троих детей-инвалидов. Однако по закону они имеют право на бесплатное проживание. С сентября 2020 года по февраль 2021 года дети-инвалиды заплатили 33 тысячи рублей.

Прокуратура внесла директору колледжа представление. В настоящее время требования надзорного ведомства удовлетворены — незаконно управченные деньги возвращены студентам.

Напомним, в 2016 году Орджоникидзевский суд Уфы вынес приговор двум бывшим преподавательницам Уфимского топливно-энергетического колледжа, собиравших деньги со студентов за сдачу экзаменов. На скамье подсудимых оказались 57-летняя Наталья Сбитнева и 37-летняя Гульгина Ахтямова. Первая брала за экзамен от 500 до 1,5 тысяч рублей, вторая ставила положительные оценки за подарочный сертификат на две тысячи в магазин «Глория Джинс».

#Новости#Башкирия#Уфа#Колледжи#Прокуратура#Анна Кононова#Город
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