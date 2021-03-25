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Суд в Уфе взыскал с Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни про Путина

25 марта 2021, 13:47
Фото: Instagram
Кировский районный суд Уфы рассмотрел исковое заявление шоумена из Казани и члена партии «Коммунисты России» Олега Лихачева к Алишеру Моргенштерну.

Исковые требования Лихачева были удовлетворены частично. Суд признал незаконным использование Моргенштерном песни «Владимир путин молодец», автором которого является истец. Теперь рэпер должен выплатить компенсацию 300 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал его прекратить использование музыкального произведения без разрешения автора.

Напомним, изначально судебное заседание должно было состояться 2 марта, однако на заседание не явился ни ответчик, ни истец. Слушание решили перенести на 25 марта. Также ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Моргенштерна и АО «Альфа-Банка» за рекламу карты банка в видео «Клип за 10 лямов» на Youtube-канале исполнителя.

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#Новости#Башкирия#Уфа#Анна Кононова#Общество
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