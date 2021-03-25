Суд в Уфе взыскал с Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни про Путина

Напомним, изначально судебное заседание должно было состояться 2 марта, однако на заседание не явился ни ответчик, ни истец. Слушание решили перенести на 25 марта. Также ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Моргенштерна и АО «Альфа-Банка» за рекламу карты банка в видео «Клип за 10 лямов» на Youtube-канале исполнителя.