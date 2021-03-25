Пьяный житель Белорецка сжег свою супругу в квартире

По версии следствия, 22 марта пьяный подозреваемый поругался со своей 63-летней супругой, затем несколько раз ударил руками, после чего облил бензином и поджег. Ранее во время ссоры женщина позвонила родственникам и сообщила, что муж её бьет. В итоге они и вызвали полицию. Сотрудники МВД и МЧС вскрыли дверь, а потерпевшую с 80% ожогами доставили в больницу. Однако вечером этого же дня женщина скончалась.