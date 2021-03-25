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Пьяный житель Белорецка сжег свою супругу в квартире

25 марта 2021, 14:33
Фото: pixabay.com
Житель Белорецка обвиняется в убийстве супруги путем поджога, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии. Ведомство возбудило уголовное дело в отношении мужчины.

По версии следствия, 22 марта пьяный подозреваемый поругался со своей 63-летней супругой, затем несколько раз ударил руками, после чего облил бензином и поджег. Ранее во время ссоры женщина позвонила родственникам и сообщила, что муж её бьет. В итоге они и вызвали полицию. Сотрудники МВД и МЧС вскрыли дверь, а потерпевшую с 80% ожогами доставили в больницу. Однако вечером этого же дня женщина скончалась.

Её супруг отравился продуктами горения и потерял сознание. Мужчине оказана медицинская помощь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту «убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом». По решению суда его заключили под стражу.

#Новости#Башкирия#Поджог#Анна Кононова#Происшествия
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