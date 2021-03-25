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Прокуратура Татарии проверит флешмоб детей, выложивших из себя слово «школа»

25 марта 2021, 14:17
Фото: telegram
Прокуратура Татарстана проведет проверку в отношении организаторов флешмоба, на котором дети из двух поселков под Казанью составили слово «школа», сидя и лежа в снегу, сообщает РИА «Новости». Тем самым они хотели показать необходимости строительства школы.

Ролик акции распространился в соцсетях в вчера, 24 марта. Дети из поселков Вишневка и Привольный собой выложили слово «школа». Ребята попросили у президента Татарии Рустама Минниханова «дать им школу».

Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев считает, что в этих населенных пунктах есть проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Данный вопрос, по его словам, находится в компетенции муниципальных властей, однако надзорное ведомство принимает все необходимые меры по обеспечению законности. Галиев также отметил, что неприемлемо вовлекать детей в подобные акции.

Прокуратура Республики Татарстан даст правовую оценку действиям организаторов акции с участием детей, сказал он.

В пресс-службе президента РИА «Новости» сообщили, что местные власти уже работают по решению проблемы.

Напомним, ранее в Башкирии внимание прокуратуры привлекло видео, на котором дети занимать дистанционно в заброшенном коровнике деревни Новомусино Куюргазинского района. Дело в том, что в поселении отсутствует интернет и поэтому не только школьники, но и студенты выполняли задания на старой ферме. Позже министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин заявил, что фотографии являются фейком, а местным изданиям пригрозил за публикацию недостоверных данных. Однако республиканская прокуратура подтвердила подлинность фото. Трех чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

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