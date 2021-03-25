Прокуратура Татарии проверит флешмоб детей, выложивших из себя слово «школа»

Напомним, ранее в Башкирии внимание прокуратуры привлекло видео, на котором дети занимать дистанционно в заброшенном коровнике деревни Новомусино Куюргазинского района. Дело в том, что в поселении отсутствует интернет и поэтому не только школьники, но и студенты выполняли задания на старой ферме. Позже министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин заявил, что фотографии являются фейком, а местным изданиям пригрозил за публикацию недостоверных данных. Однако республиканская прокуратура подтвердила подлинность фото. Трех чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.