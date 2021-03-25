Прокуратура Татарии проверит флешмоб детей, выложивших из себя слово «школа»

Ролик акции распространился в соцсетях в вчера, 24 марта. Дети из поселков Вишневка и Привольный собой выложили слово «школа». Ребята попросили у президента Татарии Рустама Минниханова «дать им школу».
Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев считает, что в этих населенных пунктах есть проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Данный вопрос, по его словам, находится в компетенции муниципальных властей, однако надзорное ведомство принимает все необходимые меры по обеспечению законности. Галиев также отметил, что неприемлемо вовлекать детей в подобные акции.
Прокуратура Республики Татарстан даст правовую оценку действиям организаторов акции с участием детей, сказал он.
В пресс-службе президента РИА «Новости» сообщили, что местные власти уже работают по решению проблемы.
Напомним, ранее в Башкирии внимание прокуратуры привлекло видео, на котором дети занимать дистанционно в заброшенном коровнике деревни Новомусино Куюргазинского района. Дело в том, что в поселении отсутствует интернет и поэтому не только школьники, но и студенты выполняли задания на старой ферме. Позже министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин заявил, что фотографии являются фейком, а местным изданиям пригрозил за публикацию недостоверных данных. Однако республиканская прокуратура подтвердила подлинность фото. Трех чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.