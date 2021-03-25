Несогласованный митинг, фекалии в ЖК и суд Моргенштерна. Итоги дня в Башкирии

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров представил отчет о работе республиканского правительства за 2020 год перед депутатами Госсобрания. Mkset собрал главное из выступления чиновника.
Мэрия Уфы подтвердила уход Олега Байдина с должности главного архитектора. Он написал заявление на отпуск с последующий увольнением.
Андрей Назаров прокомментировал увольнение другого чиновника — главы Госжилнадзора Ильдара Шафикова. Премьер-министр заверил, что экс-руководитель Госкомитета будет работать в «хорошем месте».
Власти Башкирии не согласовали митинг движения «СтопБашРТС», который планировался на 4 апреля. В правительстве в качестве причины оказались коронавирусные ограничения.
Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор экс-главе Минземимущества Евгению Гурьеву. Уголовное дело вернут в Кировский районный суд Уфы на новое рассмотрение в ином составе суда.
Кировский районный суд Уфы рассмотрел исковое заявление шоумена из Казани и члена партии «Коммунисты России» Олега Лихачева к Алишеру Моргенштерну. Рэпера обязали выплатить 300 тысяч рублей за плагиат песни «Владимир Путин молодец».
Уже месяц жители микрорайона Новая Максимовка живут в ужасе от запаха канализации, которая растеклась по дворам и подъездам. Они даже не знают, кто ответственный за это и кто решит проблему. Теперь они обратились к главе Башкирии Радию Хабирову.