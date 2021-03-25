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Несогласованный митинг, фекалии в ЖК и суд Моргенштерна. Итоги дня в Башкирии

25 марта 2021, 15:51
Фото: Mkset.ru
Главные новости Уфы и Башкирии 25 марта.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров представил отчет о работе республиканского правительства за 2020 год перед депутатами Госсобрания. Mkset собрал главное из выступления чиновника.

Назаров отчитался о работе правительства Башкирии в 2020 году. Максимально коротко
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Мэрия Уфы подтвердила уход Олега Байдина с должности главного архитектора. Он написал заявление на отпуск с последующий увольнением.

Мэрия подтвердила уход Олега Байдина с поста главного архитектора Уфы
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Андрей Назаров прокомментировал увольнение другого чиновника — главы Госжилнадзора Ильдара Шафикова. Премьер-министр заверил, что экс-руководитель Госкомитета будет работать в «хорошем месте».

Уволенный глава Госжилнадзора Башкирии будет работать «в хорошем месте»
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Власти Башкирии не согласовали митинг движения «СтопБашРТС», который планировался на 4 апреля. В правительстве в качестве причины оказались коронавирусные ограничения.

Власти Башкирии не согласовали митинг «СтопБашРТС» против роста платежей за отопление
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Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор экс-главе Минземимущества Евгению Гурьеву. Уголовное дело вернут в Кировский районный суд Уфы на новое рассмотрение в ином составе суда.

Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор экс-главе Минземимущества
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Кировский районный суд Уфы рассмотрел исковое заявление шоумена из Казани и члена партии «Коммунисты России» Олега Лихачева к Алишеру Моргенштерну. Рэпера обязали выплатить 300 тысяч рублей за плагиат песни «Владимир Путин молодец».

Суд в Уфе взыскал с Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни про Путина
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Уже месяц жители микрорайона Новая Максимовка живут в ужасе от запаха канализации, которая растеклась по дворам и подъездам. Они даже не знают, кто ответственный за это и кто решит проблему. Теперь они обратились к главе Башкирии Радию Хабирову.

Чьи фекалии? Жители распиаренного властями ЖК в Уфе пожаловались на канализацию
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