Несогласованный митинг, фекалии в ЖК и суд Моргенштерна. Итоги дня в Башкирии

Уже месяц жители микрорайона Новая Максимовка живут в ужасе от запаха канализации, которая растеклась по дворам и подъездам. Они даже не знают, кто ответственный за это и кто решит проблему. Теперь они обратились к главе Башкирии Радию Хабирову.