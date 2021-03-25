Назаров отчитался о работе правительства Башкирии в 2020 году. Максимально коротко

2020 год стал первым годом, выбранным пятилеткой развития. Из-за пандемии практически все ресурсы были брошены на решение оперативных проблем. Тем не менее, Правительство смогло полностью выполнить стратегические задачи, поставленные на 2020 год. Максимальное внимание уделялось медицине – пришлось полностью переформатировать систему здравоохранения в Башкирии. Башкирия далека от поставленных целей в сфере демографии. Пикирующее падение рождаемости удалось остановить. Уровень безработицы в 2020 году составил 5,9%, цель к 2024 году – 4,6%. Количество безработных выросло с 92 тысяч человек в 2019 году до 230 тысяч человек в 2020-м. Среднемесячная номинальная зарплата в Башкирии составила выросла на 2241,70 рубля и составила 38706,30 рубля. В прошлом году в Башкирии было введено более 2,455 млн кв.м. жилья. Расселено 12,8 тысяч кв.м. аварийного жилья, где проживали 1110 граждан. Улучшить жилищные условия удалось 12,6 тысячам семей. Республика будет поддерживать тех, кто захочет построить собственное жилье. Застройщики должны взять на себя социальные обязательства. Полностью проблему с обманутыми дольщиками в Башкирии власти планируют решить до конца 2023 года. Уволенный глава Госжилнадзора «честно говоря» не справлялся со своими обязанностями. При неэффективной работе застройщиков и управляющих компаний «компромиссов быть не должно». Обращаясь к истории - Башкирия в 30-х годах была аграрным регионом. Башкирия была способна на мощный рывок, поэтому теперь мы не можем ударить лицом перед нашими дедами, прадедами, отцами и предшественниками. Существующие темпы выполнения пятилетки могут быть увеличены. Поэтому пятилетку можно завершить на год раньше – к концу 2023 года.