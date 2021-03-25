Мэрия Уфы через суд пытается обязать «Центральный рынок» снести шлагбаумы

УЗИО через суд пытается добиться, чтобы торговый комплекс самостоятельно убрал «самовольно установленные» шлагбаумы. В случае неисполнения ответчиком обязанностей предоставить управлению право сделать это.
Мск был зарегистрирован ещё 10 февраля, а предварительное слушание, по данным системы «СПАРК» было запланировано на 22 марта. В качестве третьих лиц привлечены администрация Уфы и Минземимущество Башкирии.
Напомним, ООО «ТК „Центральный“» признан банктром. В отношении должника открыто конкурсное производство.