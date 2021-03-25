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Мэрия Уфы через суд пытается обязать «Центральный рынок» снести шлагбаумы

25 марта 2021, 12:08
Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы подало иск в Арбитражный суд Башкирии к конкурсному управляющему Павлу Коршунову ООО «Торговый комплекс «Центральный» с требованием демонтировать установленные шлагбаумы.

УЗИО через суд пытается добиться, чтобы торговый комплекс самостоятельно убрал «самовольно установленные» шлагбаумы. В случае неисполнения ответчиком обязанностей предоставить управлению право сделать это.

Мск был зарегистрирован ещё 10 февраля, а предварительное слушание, по данным системы «СПАРК» было запланировано на 22 марта. В качестве третьих лиц привлечены администрация Уфы и Минземимущество Башкирии.

Напомним, ООО «ТК „Центральный“» признан банктром. В отношении должника открыто конкурсное производство.

#Новости#Башкирия#Уфа#Арбитражный суд Башкирии#Анна Кононова#Город
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