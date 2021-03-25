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Мэрия подтвердила уход Олега Байдина с поста главного архитектора Уфы

25 марта 2021, 08:17
Фото: ufacity.info
Сегодня, 25 марта, в Telegram-каналах появилась информация о том, что главный архитектор Уфы Олег Байдин ушел в отставку по собственному желанию. Данную информацию подтвердили в мэрии города.

— Байдин написал заявление на отпуск с последующим увольнением. С сегодняшнего дня он находится в отпуске. Исполнение обязанностей возложено на заместителя начальника Главархитектуры Ильдара Хабибуллина, — отметили в администрации столицы Башкирии.

Напомним, ранее в СМИ уже появлялась информация о скорой отставке Олега Байдина с поста главного архитектора башкирской столицы. Ему вменялись в вину недавние скандалы с нарушением правил строительства ряда объектов в Уфе. Однако тогда в мэрии Уфы заявляли, что Байдин продолжает работать на своем месте. Сам же главный архитектор отказался комментировать эту тему.

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#Новости#Карина Мамаева#Политика
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