Мэрия подтвердила уход Олега Байдина с поста главного архитектора Уфы

Напомним, ранее в СМИ уже появлялась информация о скорой отставке Олега Байдина с поста главного архитектора башкирской столицы. Ему вменялись в вину недавние скандалы с нарушением правил строительства ряда объектов в Уфе. Однако тогда в мэрии Уфы заявляли, что Байдин продолжает работать на своем месте. Сам же главный архитектор отказался комментировать эту тему.