Чьи фекалии? Жители распиаренного властями ЖК в Уфе пожаловались на канализацию

В 2011 году Управление капитального строительства администрации Уфы заключило контракты с ООО «Строй Комплект» на прокладку трубопроводов, монтаж корпусов и общестроительные работы по канализационной насосной станции на сумму 66,1 млн рублей. Однако выполненные работы отклонялись от проекта, а документация не была сдана подрядчиком в срок. В 2014 году Управление обратилось в суд, чтобы расторгнуть с ООО «Строй Комплект» контракт и обязать компанию передать результат фактически выполненных работ, оборудование и исполнительную документацию. Арбитраж удовлетворил иск. В 2016 году Управление капстроительства получило в качестве неустойки за нарушение сроков 16,6 млн рублей, а организацию «Строй Комплект» через год признали банкротом. По данным системы «СПАРК», на сегодняшний день компания ликвидирована.