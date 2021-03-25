Чьи фекалии? Жители распиаренного властями ЖК в Уфе пожаловались на канализацию

Жители Новой Максимовки бьют тревогу и сообщают об экологической катастрофе: «Мы утопаем в фекалиях в прямом смысле этого слова». Марсель Нургалиев, который проживает в этом микрорайоне, рассказал Mkset, что они дышат этой гадостью, на улице растекаются лужи с дерьмом, которое затапливает подвалы. Жители также опасаются, что с приходом тепла ситуация только ухудшится. Причиной разлива канализации, по словам Марселя, стала поломка насоса на насосной станции, который никто не ремонтирует.
Раньше поверх канализационных люков выходила вода. Но управляющая компания как-то договаривалась с «Уфаводоканалом» — и устраняли. Наверное, тогда еще насос на насосной станции как-то «дышал», а сейчас сломался. И никому нет до него дела, говорит Марсель.
Столкнувшиеся с проблемой жильцы ломают голову, на ком лежит ответственность за их микрорайон и кто может решить проблему. По словам активных жителей, они находятся в постоянной связи с управляющей компанией, однако на письма и обращения в администрацию, прокуратуру и водоканал «нет ни вразумительных ответов, ни действий». Теперь свои жалобы они направили Радию Хабирову.
Известно, что застройщиком микрорайона является АО «Мир Девелопмент», инвестором строительства выступало ПАО «УМПО». ЖК «Новая Максимовка» решили построить в северной части бывшего аэродрома Уфимского моторостроительного производственного объединения.
В 2011 году Управление капитального строительства администрации Уфы заключило контракты с ООО «Строй Комплект» на прокладку трубопроводов, монтаж корпусов и общестроительные работы по канализационной насосной станции на сумму 66,1 млн рублей. Однако выполненные работы отклонялись от проекта, а документация не была сдана подрядчиком в срок. В 2014 году Управление обратилось в суд, чтобы расторгнуть с ООО «Строй Комплект» контракт и обязать компанию передать результат фактически выполненных работ, оборудование и исполнительную документацию. Арбитраж удовлетворил иск. В 2016 году Управление капстроительства получило в качестве неустойки за нарушение сроков 16,6 млн рублей, а организацию «Строй Комплект» через год признали банкротом. По данным системы «СПАРК», на сегодняшний день компания ликвидирована.
Город как-то принял Новую Максимовку, а вот канализацию и насосную станцию «Уфаводоканалу» не передали. Потому что все было временно построено, а осталось навсегда. А чтобы нормальную канализационную систему построить, нужны большие деньги, считает Марсель Нургалиев.
Квартиры в Новой Максимовке в первую очередь предназначались для работников УМПО, остальное жилье выставлялось на коммерческую продажу. Свои ключики от новых квартир получили и пять уфимских сирот. В 2012 году стройку посетили тогда ещё президент Башкирии Рустэм Хамитов и экс-мэр Уфы Ирек Ялалов, который предложил начать в новом ЖК строительство комплексных центров, где в одном здании будут и детские сады, и школы. Тогда тема с канализацией всплыла после слов директора «Мир Девелопмент» Сергея Копысова.
Самое сложное и дорогое — канализация. Ее стоимость составляет 460 миллионов рублей. Мы запустили инженерные «ветки», но пока что поставили и согласовали с «Уфаводоканалом» временные канализационные насосные станции, которые, в принципе, рассчитаны на все четыре квартала, сказал Копысов.
Один из жителей Новой Максимовки в прошлом году обратился в администрацию Уфы, чтобы в инженерные сети микрорайона перешли в муниципальную собственность, а обслуживанием занимались спецорганизации. Но, как следует из ответа Управления по обеспечению жизнедеятельности города, «недоделки», оставленные «Строй Комплектом», не позволят передать канализационные сети городу, и, соответственно, «Уфаводоканалу».
«Эксплуатационной службой МУП „Уфаводоканал“ был проведен технический осмотр сетей водоотведения и КНС № 2, 3, 5 коттеджного поселка ОАО „УМПО“. В результате которого установлено, что часть сооружений не достроена и не может в данном техническом состоянии эксплуатироваться. Другая часть построена с большим количеством недоделок и брака, не соответствует нормативным требованиям, требованиям по технике безопасности. Система водоотведения поселка, предусмотренная проектом, фактически не реализована, часть объектов не введено в эксплуатацию, технические условия МУП „Уфаводоканал“ не выполнены», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении редакции.
В «Уфаводоканале» Mkset подтвердили, что канализационная сеть и наносная станция действительно не находятся на балансе у предприятия.
В администрации строительство сетей водоотведения, восстановление канализационной системы и устранение замечаний оценили в 741 млн рублей, а строительство ливневой канализации — в 45 млн рублей.
Неясности имеются и с сетями электроснабжения, которые, судя по ответу Управления по обеспечению жизнедеятельности, находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют должным требованиям. По состоянию на июнь 2020 года, ООО «Башкирэнерго» было готово рассмотреть вопрос о взятии на баланс электроустановок в Новой Максимовке после устранения замечаний. В настоящее время, по данным пресс-службе БЭСК, компания не отвечает за электросети ЖК.
Редакция также направила официальный запрос в администрацию Калининского района Уфы, чтобы выяснить, кому же всё-таки принадлежит микрорайон, кто несёт ответственность за фекалии на улице и как долго местные жители будут мучиться с этой проблемой.