Президент России Владимир Путин привился от коронавируса

Posted 24 марта 2021, 03:13
Published 24 марта 2021, 03:13
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
По словам Пескова, Путин чувствует себя хорошо и сегодня у него будет полноценный рабочий день. Отметим, что президент России заявил о вакцинации 22 марта. В его администрации не уточнили, какой именно препарат он выбрал, однако уточнили, что это будет одна из трех российских разработок.
Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров выступил в качестве добровольца, который в числе первых привился от Covid-19. Он отметил, что боялся заболеть, и тогда республика осталась бы без управления.