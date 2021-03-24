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Posted 24 марта 2021, 03:13

Published 24 марта 2021, 03:13

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса

24 марта 2021, 03:13
Сюжет
Коронавирус 2021
Президент России Владимир Путин накануне, 23 марта, сделал прививку от коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Путин чувствует себя хорошо и сегодня у него будет полноценный рабочий день. Отметим, что президент России заявил о вакцинации 22 марта. В его администрации не уточнили, какой именно препарат он выбрал, однако уточнили, что это будет одна из трех российских разработок.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров выступил в качестве добровольца, который в числе первых привился от Covid-19. Он отметил, что боялся заболеть, и тогда республика осталась бы без управления.

#Анна Кононова#Коронавирус COVID-19#Коронавирус 2021#Вакцинация#Новости#Россия#Владимир Путин#Президент России#Вирус
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