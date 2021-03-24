Президент России Владимир Путин привился от коронавируса

По словам Пескова, Путин чувствует себя хорошо и сегодня у него будет полноценный рабочий день. Отметим, что президент России заявил о вакцинации 22 марта. В его администрации не уточнили, какой именно препарат он выбрал, однако уточнили, что это будет одна из трех российских разработок.