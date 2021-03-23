В России предложили повысить возраст получения разовых пособий на детей

Posted 23 марта 2021, 10:36
Published 23 марта 2021, 10:36
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
Комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике поддержала законопроект, повышающий с 30 до 35 лет возраст молодых семей, которые получают дополнительную московскую единовременную выплату в размере более 102 тыс. руб. при рождении ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Кирилла Щитова.
— Представленным документом предлагается увеличить возраст молодых родителей, которые получают поддержку за счет социальных программ города Москвы, с 30 лет, как это записано в действующей редакции закона, до 35 лет включительно, как это предусмотрено в том числе и в недавно принятым федеральным законодательством, — цитирует ТАСС Кирилла Щитова.
По его словам, действие новой меры социальной поддержки предлагается распространить не с момента принятия данного законопроекта, а с 1 января 2021 года. Таким образом, молодые семьи, в которых дети родились в январе–марте, тоже смогут получить дополнительные выплаты.