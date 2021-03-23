В России предложили повысить возраст получения разовых пособий на детей

— Представленным документом предлагается увеличить возраст молодых родителей, которые получают поддержку за счет социальных программ города Москвы, с 30 лет, как это записано в действующей редакции закона, до 35 лет включительно, как это предусмотрено в том числе и в недавно принятым федеральным законодательством, — цитирует ТАСС Кирилла Щитова.