Минздрав Башкирии сообщил о состоянии здоровья мальчика, который выпал с 12 этажа

Ребенок получил тяжелую сочетанную травму. Такие повреждения возникают при воздействии одного травмирующего фактора на различные области тела, например, перелом костей и разрывы внутренних органов. Мальчик был прооперирован вчера, 22 марта. В Минздраве рассказали Mkset, что в настоящее время он находится в тяжелом состоянии в Городской больнице № 17.