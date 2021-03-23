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Posted 23 марта 2021, 07:37

Published 23 марта 2021, 07:37

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии здоровья мальчика, который выпал с 12 этажа

23 марта 2021, 07:37
В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали о состоянии здоровья пятилетнего мальчика, который накануне, 23 марта, выпал с 12 этажа дома в Уфе.

Ребенок получил тяжелую сочетанную травму. Такие повреждения возникают при воздействии одного травмирующего фактора на различные области тела, например, перелом костей и разрывы внутренних органов. Мальчик был прооперирован вчера, 22 марта. В Минздраве рассказали Mkset, что в настоящее время он находится в тяжелом состоянии в Городской больнице № 17.

Напомним, ЧП произошло накануне около 23:00. Из окна 12-го этажа жилого дома № 13 по улице Энтузиастов выпал пятилетний ребенок. На месте работали экстренные службы. По предварительным данным, в момент происшествия ребенок находился дома один.

#Анна Кононова#Общество#Новости#Башкирия#Уфа#Ребенок#Ребенок выпал из окна
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