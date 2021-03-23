Минздрав Башкирии сообщил о состоянии здоровья мальчика, который выпал с 12 этажа

Posted 23 марта 2021, 07:37
Published 23 марта 2021, 07:37
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Ребенок получил тяжелую сочетанную травму. Такие повреждения возникают при воздействии одного травмирующего фактора на различные области тела, например, перелом костей и разрывы внутренних органов. Мальчик был прооперирован вчера, 22 марта. В Минздраве рассказали Mkset, что в настоящее время он находится в тяжелом состоянии в Городской больнице № 17.
Напомним, ЧП произошло накануне около 23:00. Из окна 12-го этажа жилого дома № 13 по улице Энтузиастов выпал пятилетний ребенок. На месте работали экстренные службы. По предварительным данным, в момент происшествия ребенок находился дома один.