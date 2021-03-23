Андрей Караулов опубликовал расследование о ситуации с ОКН Нижнего Новгорода

Так, активисты уже заморозили постройку нескольких строительных проектов. Среди них — «Дом на Провиантской», строительство которого остановили уже после закладки фундамента. Градозащитники заявили, что сами будут вести переговоры с жильцами, так как дом строится слишком близко к ОКН. Суд отменил решение о застройке, а инвестор пытается вернуть вложенные средства.