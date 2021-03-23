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Posted 23 марта 2021, 08:56

Published 23 марта 2021, 08:56

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

Андрей Караулов опубликовал расследование о ситуации с ОКН Нижнего Новгорода

23 марта 2021, 08:56
На Youtube-канале Андрея Караулова вышло видео о проблемах с объектами культурного наследия (ОКН) в Нижнем Новгороде. Расследование провел Сергей Тихонов.

В результате изучения ситуации Тихонов пришел к выводу, что градозащитники присвоили статус объектов культурного наследия полуразрушенным зданиям, которые уродуют архитектурный облик города и являются источником антисанитарии. Журналист обратился к законодательству, где окончательное решение о ценности объектов принимают эксперты, но так как не определены четкие критерии, заинтересованная сторона может подкупить экспертов и получить нужные рекомендации, пишет newsnn.ru.

Тихонов в расследовании говорит о том, что «гнилушки» рядом с современными постройками и объектами инфраструктуры в центре недопустимы. Однако, по мнению советника РААСН Александра Дехтяра, в городе нет локаций, где такое соседство смотрелось бы органично.

По словам эксперта, существует необходимость в создании новых концепций, которые бы предполагали совмещение на одной локации новых домов и ОКН. Концепцию Нижнего Новгорода Дехтяр назвал клочковатой, активность неравномерна и зависит от инвестиционных программ.

Стоит заметить, что градозащитники Нижнего Новгорода начинают деятельность в тех случаях, когда на рынке появляется инвестор, готовый застроить территории с полуразрушенными домами. Как только в проект уже вложены инвестиции и начаты работы, защитники архитектурного облика начинают протестовать.

Так, активисты уже заморозили постройку нескольких строительных проектов. Среди них — «Дом на Провиантской», строительство которого остановили уже после закладки фундамента. Градозащитники заявили, что сами будут вести переговоры с жильцами, так как дом строится слишком близко к ОКН. Суд отменил решение о застройке, а инвестор пытается вернуть вложенные средства.

Аналогичная судьба у ЖК «Сердце Нижнего». В этом случае застройщик расселил жителей ветхого здания и построил первый дом. После вмешательства градозащитников работы были остановлены, жильцы остались без квартир. Причина заморозки строительства — растения из Красной книги, которые активисты нашли в овраге рядом с местом работ.

Стоит отметить, что на территории ЖК находилась автобаза, которая принадлежала аффилированной с Владимиром Пановым компании. Застройщику предлагали приобрести автобазу втридорога, но тот отказался, сократив площадь застройки. Проблемы с защитниками архитектурного облика начались у застройщика тогда, когда Панов вступил в должность мэра. В результате мэрия отозвала несколько выданных ранее разрешений.

По мнению Тихонова, деятельность градозащитников, как показывает расследование, носит сугубо политический характер, а сами активисты имеют материальный интерес. Такая ситуация вредит экономике государства и ослабляет доверие девелоперов к властям города.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Видео#Новости
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