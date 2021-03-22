Минздрав сообщил об улучшении состояния убившего адвоката в центре Уфы Стаса Яшина

Напомним, 17 марта на улице Пушкина прохожие стали свидетелями кровавой расправы. Тогда неизвестный мужчина повалил Елисеева на асфальт посреди дороги и нанес несколько ударов ножом, после чего, как стало известно позднее, он хотел покончить жизнь самоубийством в нескольких кварталах от места трагедии.