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Posted 22 марта 2021, 06:20

Published 22 марта 2021, 06:20

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

Минздрав сообщил об улучшении состояния убившего адвоката в центре Уфы Стаса Яшина

22 марта 2021, 06:20
В пресс-службе Минздрава Башкирии сообщили о состоянии здоровья Станислава Яшина, который убил адвоката Александра Евсеева в центре Уфы на прошлой неделе.

По данным медиков, в настоящее время мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Как рассказали Mkset в пресс-службе Минздрава, Станислав Яшин находится в отделении торакальной хирургии после проведенной операции. Ранее его состояние оценивалось как тяжелое.

Напомним, 17 марта на улице Пушкина прохожие стали свидетелями кровавой расправы. Тогда неизвестный мужчина повалил Елисеева на асфальт посреди дороги и нанес несколько ударов ножом, после чего, как стало известно позднее, он хотел покончить жизнь самоубийством в нескольких кварталах от места трагедии.

Перед смертью Елисеев назвал имя предполагаемого убийцы — Стас Яшин. Позже выяснилось, что причиной преступления стало судебное разбирательство, связанное с долгами Яшина в размере 30 млн рублей.

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#Происшествия#Новости#Башкирия#Уфа#Убийство
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