Жильцы дома в Уфе показали «самый безобразный» подъезд

Мужчина просит дать разъяснение по поводу удаления дома из списка объектом капитального ремонта. По его словам, протокол собрания и все необходимые документы были предоставлены в срок и в полном объеме. Однако в 2020 году в ремонте отказали и поставили в резерв. В этом году дом также не вошел в список на капремонт.