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Posted 21 марта 2021, 06:33

Published 21 марта 2021, 06:33

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Жильцы дома в Уфе показали «самый безобразный» подъезд

21 марта 2021, 06:33
Житель дома № 23 по улице Мусоргского в Уфе И. Мусин оставили обращение в электронной приемной органов госвласти касательно капитального ремонта в подъезде. Жалоба адресована министерству ЖКХ Башкирии.

Мужчина просит дать разъяснение по поводу удаления дома из списка объектом капитального ремонта. По его словам, протокол собрания и все необходимые документы были предоставлены в срок и в полном объеме. Однако в 2020 году в ремонте отказали и поставили в резерв. В этом году дом также не вошел в список на капремонт.

Первый подъезд находится в ужаснейшем состоянии. Со слов директора «ЖЭУ-32», самый безобразный подъезд, пишет уфимец.

Он просит провести капитальный ремонт в доме.

Напомним, ранее в Уфе определился подрядчик для ремонта в 95 домах. Подрядчик ООО «Строй-ресурс» отремонтирует подъезды за 208,1 миллиона рублей. Отметим, что дом № 23 по улице Мусоргского в перечень домов для ремонта не входит.

#Анна Кононова#Город#Новости#Башкирия#Уфа#Капремонт#Капитальный ремонт
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