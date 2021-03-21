Жильцы дома в Уфе показали «самый безобразный» подъезд

Posted 21 марта 2021, 06:33
Published 21 марта 2021, 06:33
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Мужчина просит дать разъяснение по поводу удаления дома из списка объектом капитального ремонта. По его словам, протокол собрания и все необходимые документы были предоставлены в срок и в полном объеме. Однако в 2020 году в ремонте отказали и поставили в резерв. В этом году дом также не вошел в список на капремонт.
Первый подъезд находится в ужаснейшем состоянии. Со слов директора «ЖЭУ-32», самый безобразный подъезд, пишет уфимец.
Он просит провести капитальный ремонт в доме.
Напомним, ранее в Уфе определился подрядчик для ремонта в 95 домах. Подрядчик ООО «Строй-ресурс» отремонтирует подъезды за 208,1 миллиона рублей. Отметим, что дом № 23 по улице Мусоргского в перечень домов для ремонта не входит.