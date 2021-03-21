В Башкирии нашли водителя, который насмерть сбил 49-летнюю местную жительницу

Posted 21 марта 2021, 06:48
Published 21 марта 2021, 06:48
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Сотрудники выяснили, что наезд на женщину совершил 39-летний водитель КамАЗа, работник дорожного предприятия. Мужчина производил отсыпку дороги на данном участке.
После задержания он пояснил, что не заметил женщину. Водителю показалось, что он наехал на предмет, похожтй на мусорный мешок. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, по данному факту проводится проверка.
Напомним, авария произошла вчера, 20 марта, в десятом часу вечера вблизи села Большеустьикинское. Водитель совершил наезд на женщину, которая скончалась на месте ДТП от полученных травм.