Как перестать тревожиться из-за денег и начать жить: прямой эфир с психологом

Мы постарались выяснить, откуда у нас появляется «денежная» тревожность, как ее распознать и можно ли от нее избавиться. В прямом эфире психолог также рассказала, как для чего нужна финансовая грамотность и поделилась практиками, которые позволят меньше переживать из-за недостатка финансов и начать уже действовать.