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Posted 21 марта 2021, 15:40

Published 21 марта 2021, 15:40

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

Как перестать тревожиться из-за денег и начать жить: прямой эфир с психологом

21 марта 2021, 15:40
Сюжет
«Прожиточный минимум»: Выжить любой ценой
Журналист и участник эксперимента «Прожиточный минимум: выжить любой ценой» Карина Мамаева провела прямой эфир в редакционном Instagram-аккаунте с психологом Аленой Роговой.

Мы постарались выяснить, откуда у нас появляется «денежная» тревожность, как ее распознать и можно ли от нее избавиться. В прямом эфире психолог также рассказала, как для чего нужна финансовая грамотность и поделилась практиками, которые позволят меньше переживать из-за недостатка финансов и начать уже действовать.

Напомним, с 15 марта на Mkset стартовал социальный эксперимент – «Прожиточный минимум: Выжить любой ценой». Его участникам предстоит месяц прожить на 10641 рубль.

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#Карина Мамаева#Общество#«Прожиточный минимум»: Выжить любой ценой#Новости
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