Как перестать тревожиться из-за денег и начать жить: прямой эфир с психологом

Posted 21 марта 2021, 15:40
Published 21 марта 2021, 15:40
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
Мы постарались выяснить, откуда у нас появляется «денежная» тревожность, как ее распознать и можно ли от нее избавиться. В прямом эфире психолог также рассказала, как для чего нужна финансовая грамотность и поделилась практиками, которые позволят меньше переживать из-за недостатка финансов и начать уже действовать.
Напомним, с 15 марта на Mkset стартовал социальный эксперимент – «Прожиточный минимум: Выжить любой ценой». Его участникам предстоит месяц прожить на 10641 рубль.