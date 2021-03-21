Эксперты: в России бедняками можно считать около 40% населения

По мнению аналитика Анатолия Несмияна, бедность — это состояние между нищетой и средним уровнем (в России его нижний предел равен 75 тыс. рублей на душу населения), а в данном случае бедностью названа нищета, то есть социальное положение, при котором человек не способен обеспечить себя даже минимальным базовым набором товаров и услуг. Напомним, что рост зарплат в России остановился в 2013 году, а в некоторых отраслях зарплаты успели снизиться по отношению к уровню 2010 года.