Эксперты: в России бедняками можно считать около 40% населения

Posted 21 марта 2021, 09:08
Published 21 марта 2021, 09:08
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
При подсчете уровня бедности методом лишения соответствующий показатель в России будет в два раза выше, чем говорится в официальной статистике, заявил сетевому изданию URA.RU
По словам депутата Госдумы Николая Коломейцева, бедность в России составляет около 20%, а если считать так называемым методом лишений — то и все 40%. Методика лишений основывается на прямом анализе степени удовлетворения потребностей. Их список обычно определяется или экспертами, или при опросах населения.
По мнению аналитика Анатолия Несмияна, бедность — это состояние между нищетой и средним уровнем (в России его нижний предел равен 75 тыс. рублей на душу населения), а в данном случае бедностью названа нищета, то есть социальное положение, при котором человек не способен обеспечить себя даже минимальным базовым набором товаров и услуг. Напомним, что рост зарплат в России остановился в 2013 году, а в некоторых отраслях зарплаты успели снизиться по отношению к уровню 2010 года.
Стоит учитывать, что нищета отличается необратимостью: нищие люди, в отличие от бедных, не способны без посторонней помощи выйти из этого положения. Таким образом в России 40% не бедных, а нищих, и это уже можно считать социальной катастрофой.
Напомним, ежемесячный доход менее 15 тыс. руб. получает 31,8% населения Башкирии (15,7% — до 10 тыс. руб., 16,1% — от 10 до 15 тыс. руб.). Подробнее о том, почему при формальном росте зарплат в Башкирии реальных доходов по-прежнему не хватает, Mkset рассказывал в одном из своих прежних материалов.