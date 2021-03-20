Весной в России изменятся правила покупки подержанных автомобилей

Posted 20 марта 2021, 08:49
Published 20 марта 2021, 08:49
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
С мая текущего года в России изменится порядок покупки автомобилей с пробегом. В частности, купля-продажа подержанных авто будет доступна через госуслуги. Это станет возможно после вступления в силу нового приказа Минцифры РФ.
Для оформления такой сделки нужно будет иметь электронную подпись, с помощью которой можно будет заверять сделку. Это будет необходимо сделать перед тем, как договор отправится в ГИБДД. Для заключения самого договора потребуются паспорт машины, свидетельство о регистрации автомобиля и полис ОСАГО на имя продавца.
Во всем остальном список необходимых для процедуры документов остается прежним. При этом вся информация об участниках сделки загрузится автоматически из учетных записей пользователей. Предполагается, что новый порядок покупки упростит процесс покупки и защитит россиян от мошенничества и недобросовестных покупателей. Добавим, что сделки в онлайн-формате можно проводить и сейчас (согласно норме в ст. 160 Гражданского кодекса РФ). Но без такого инструмента, как Госуслуги, физические лица все же предпочитали оформлять документы лично.