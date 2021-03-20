Весной в России изменятся правила покупки подержанных автомобилей

Во всем остальном список необходимых для процедуры документов остается прежним. При этом вся информация об участниках сделки загрузится автоматически из учетных записей пользователей. Предполагается, что новый порядок покупки упростит процесс покупки и защитит россиян от мошенничества и недобросовестных покупателей. Добавим, что сделки в онлайн-формате можно проводить и сейчас (согласно норме в ст. 160 Гражданского кодекса РФ). Но без такого инструмента, как Госуслуги, физические лица все же предпочитали оформлять документы лично.