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Posted 20 марта 2021, 05:44

Published 20 марта 2021, 05:44

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

Весенние капризы: МЧС Башкирии предупреждает о ледяном дожде и снегопадах

Весенние капризы: МЧС Башкирии предупреждает о ледяном дожде и снегопадах

20 марта 2021, 05:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В ближайшие дни температура ночью упадет, а днем будет держаться так же на уровне 0 градусов.

По прогнозам синоптиков в субботу, 20 марта, ночью ожидается мокрый снег и ледяной дождь. Днем мокрый снег продолжится, при усилении ветра до 15 м/с — метель.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, западный умеренный, днем — порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1…-6°, днем +2…-3°.

МЧС Башкирии предупреждает, что сегодня ожидается гололед, налипание снега на провода и деревья, снежные заносы и видимость до 500 м.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Погода
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