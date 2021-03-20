Весенние капризы: МЧС Башкирии предупреждает о ледяном дожде и снегопадах

Posted 20 марта 2021, 05:44
Published 20 марта 2021, 05:44
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
По прогнозам синоптиков в субботу, 20 марта, ночью ожидается мокрый снег и ледяной дождь. Днем мокрый снег продолжится, при усилении ветра до 15 м/с — метель.
Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, западный умеренный, днем — порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1…-6°, днем +2…-3°.
МЧС Башкирии предупреждает, что сегодня ожидается гололед, налипание снега на провода и деревья, снежные заносы и видимость до 500 м.