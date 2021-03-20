Удобные для жизни: в «Сколково» защитили проекты развития Уфы и Стерлитамака

Posted 20 марта 2021, 06:46
Published 20 марта 2021, 06:46
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
В Московской школе управления «Сколково» прошла защита проектов развития Уфы и Стерлитамака.
Проекты оценивали эксперты во главе с президентом МШУ «Сколково» Андреем Шароновым. Уфа представила проект «От индустриального города к городу новых возможностей», который предполагает развитие города к 2030 году в трех направлениях: диверсификация экономики и развитие новых отраслей, создание комфортной городской среды, а также создание уникальных парковых и общественных пространств.
В защите проектов в режиме видеоконференции принял участие Глава Башкирии Радий Хабиров.
— В Уфе мы хотим уйти от традиционных представлений о том, как должен развиваться город. И в рамках обучения хотим напитаться знаниями о современной урбанистике, инновационных подходах.
Проект развития Стерлитамака предполагает ликвидацию экономической зависимости от крупных промпредприятий одной отрасли, развитие новых технологичных направлений и создание образовательной экосистемы.
— У Стерлитамака более традиционный подход к развитию города. И в этом нет ничего плохого, — считает Радий Хабиров. — Потому что там работает очень прагматичная команда, которая прекрасно понимает: если на территории развито машиностроение и химическая промышленность, то нужно это учитывать.
Также глава республики подчеркнул, что в круг обсуждения были включены природные объекты в районе Стерлитамака — в частности, шихан Торатау, и посоветовал добавить в традиционный подход «маленькую изюминку, немного помечтать».
Напомним, в 2020–2021 гг от Башкортостана на площадке Московской школы управления «Сколково» проходят обучение команды Уфы, Стерлитамака и Салавата. В их состав входят глава администрации города, его заместители по ключевым направлениям и должностные лица, курирующие вопросы градостроительной политики.