Удобные для жизни: в «Сколково» защитили проекты развития Уфы и Стерлитамака

— У Стерлитамака более традиционный подход к развитию города. И в этом нет ничего плохого, — считает Радий Хабиров. — Потому что там работает очень прагматичная команда, которая прекрасно понимает: если на территории развито машиностроение и химическая промышленность, то нужно это учитывать.