Пьяный уфимец хотел изгнать злых духов и поджег жилой дом

Posted 20 марта 2021, 07:21
Published 20 марта 2021, 07:21
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
По предварительным данным, пожар в одноэтажном доме Кировского района Уфы произошел из-за 33-летнего уфимца, который жил в этом доме.
Как сообщает пресс-служа МВД по РБ, мужчина злоупотреблял алкоголем и на момент поджога также находился в сильном алкогольном опьянении. По словам подозреваемого, ему стали мерещиться «злые духи», поэтому он взобрался на чердак и совершил поджог.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, следственно-оперативная группа и наряд патрульно-постовой службы. В результате возгорания дом и имущество владельцев были уничтожены. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции, позднее мужчину забрала бригада медиков для оказания психиатрической помощи.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».