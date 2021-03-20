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Posted 20 марта 2021, 07:21

Published 20 марта 2021, 07:21

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

Пьяный уфимец хотел изгнать злых духов и поджег жилой дом

Пьяный уфимец хотел изгнать злых духов и поджег жилой дом

20 марта 2021, 07:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Инцидент произошел в Кировском районе Уфы.

По предварительным данным, пожар в одноэтажном доме Кировского района Уфы произошел из-за 33-летнего уфимца, который жил в этом доме.

Как сообщает пресс-служа МВД по РБ, мужчина злоупотреблял алкоголем и на момент поджога также находился в сильном алкогольном опьянении. По словам подозреваемого, ему стали мерещиться «злые духи», поэтому он взобрался на чердак и совершил поджог.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, следственно-оперативная группа и наряд патрульно-постовой службы. В результате возгорания дом и имущество владельцев были уничтожены. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции, позднее мужчину забрала бригада медиков для оказания психиатрической помощи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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