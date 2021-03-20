Пьяный уфимец хотел изгнать злых духов и поджег жилой дом

Как сообщает пресс-служа МВД по РБ, мужчина злоупотреблял алкоголем и на момент поджога также находился в сильном алкогольном опьянении. По словам подозреваемого, ему стали мерещиться «злые духи», поэтому он взобрался на чердак и совершил поджог.