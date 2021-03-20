mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 марта 2021, 11:13

Published 20 марта 2021, 11:13

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

Эксперт: сколько детей в Башкирии совратили в 2020 году

Эксперт: сколько детей в Башкирии совратили в 2020 году

20 марта 2021, 11:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Согласно статистике, только за прошлый год этому подверглось более 800 несовершеннолетних жителей республики.

Врач-сексолог Артур Салахов раскрыл статистику 2020 года по совращению детей в регионе. Об этом сообщает Ufacitynews.

В частности, в прошлом году в Башкирии совратили 504 девочки и 17 мальчиков (до 14 лет), а также 303 девушки и 7 юношей (15-18 лет). По словам сексолога, чаще всего несовершеннолетних совращают их знакомые (279 случаев) или члены семьи (334 случая), в том числе и собственные родители (33 случая).

Напомним, в эти выходные в Уфе проходит научно-образовательная конференция Sex Talk по вопросам полового воспитания. В числе экспертных гостей конференции, помимо Артура Салахова, главврач клиники «Атримед» семейный доктор Наира Рябчикова, директор агентства Marten Marketing Дмитрий Левашов и гипнотерапевт по направлениям НЛП Регина Ибрагимова.

Материалы по теме
В Башкирии завершено следствие по делу педофила, совратившего падчерицВ Башкирии трое парней совратили 14-летнюю девочку прямо в автомобилеВ Уфе задержали таксиста, который совратил девочку в коридоре спортцентра
#Андрей Королев#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика