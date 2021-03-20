Эксперт: сколько детей в Башкирии совратили в 2020 году

В частности, в прошлом году в Башкирии совратили 504 девочки и 17 мальчиков (до 14 лет), а также 303 девушки и 7 юношей (15-18 лет). По словам сексолога, чаще всего несовершеннолетних совращают их знакомые (279 случаев) или члены семьи (334 случая), в том числе и собственные родители (33 случая).