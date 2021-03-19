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Posted 19 марта 2021, 00:00

Published 19 марта 2021, 00:00

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

Весна идет: в Башкирии ожидается мокрый снег и сильный ветер

Весна идет: в Башкирии ожидается мокрый снег и сильный ветер

19 марта 2021, 00:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Синоптики обещают постепенное потепление в светлое время суток.

По прогнозу Башгидрометцентра, ночью, утром и днем 18 марта ожидается небольшой снег, местами до умеренного.

Жителей Башкирии предупреждают, что в отдельных районах ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах — снежный накат и гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -6…-11°, днем -2…+3°.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Погода
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