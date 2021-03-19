Весна идет: в Башкирии ожидается мокрый снег и сильный ветер

Posted 19 марта 2021, 00:00
Published 19 марта 2021, 00:00
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
По прогнозу Башгидрометцентра, ночью, утром и днем 18 марта ожидается небольшой снег, местами до умеренного.
Жителей Башкирии предупреждают, что в отдельных районах ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах — снежный накат и гололедица.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -6…-11°, днем -2…+3°.