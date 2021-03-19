Очевидцы сообщают о горении Оби после аварии «Сибура»

Posted 19 марта 2021, 07:39
Published 19 марта 2021, 07:39
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
Очевидцы, в числе которых сотрудники «СибурТюменьГаза» отмечают, что например, 18 марта горение усилилось в сравнении с предыдущим днём, сообщает Муксун.fm.
По данным издания, место аварии, пытались отметить заградительными лентами, которые плохо видны, сейчас его патрулируют сотрудники «Сибура», при попытках журналиста приблизиться, они угрожают вызвать полицию. По мнению источника издания, усилить горение могла ведущаяся сейчас прокачка азота по трубам, горят остатки продукта. Позднее эту версию подтвердили сотрудники «Сибура», находящиеся на месте событий. Сколько времени продлится процесс горения сказать пока трудно, от подробных комментариев сотрудники компании отказываются.
Напомним, что пожар на Оби случился 6 марта из-за прорыва трубопровода на реке. Предположительно, причиной аварии и возгорания мог стать дефект соединений деталей трубопровода.