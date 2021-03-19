Очевидцы сообщают о горении Оби после аварии «Сибура»

По данным издания, место аварии, пытались отметить заградительными лентами, которые плохо видны, сейчас его патрулируют сотрудники «Сибура», при попытках журналиста приблизиться, они угрожают вызвать полицию. По мнению источника издания, усилить горение могла ведущаяся сейчас прокачка азота по трубам, горят остатки продукта. Позднее эту версию подтвердили сотрудники «Сибура», находящиеся на месте событий. Сколько времени продлится процесс горения сказать пока трудно, от подробных комментариев сотрудники компании отказываются.