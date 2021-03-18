В Уфе задержали Равиля Тухватулина, ранее осужденного за призывы к экстремизму

Posted 18 марта 2021, 16:26
Published 18 марта 2021, 16:26
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Сотрудники регионального управления ФСБ России задержали Равиля Тухватулина — руководителя «Общины коренных народов Руси-Уфимский регион», который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает «Коммерсантъ — Уфа» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Напомним, в 2020 году Равиль Тухватулин был осужден Октябрьским районным судом Уфы к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности). Также в течение 3 лет ему запрещено администрировать сайты.
Он должен был самостоятельно отправиться в места лишения свободы, но не сделал этого. По данным УФСБ, Равиль Тухватулин скрывался в жилом доме на ул. Шмидта (мкр. Затон), где его задержали и доставили в органы ФСИН.