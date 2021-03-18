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Posted 18 марта 2021, 15:38

Published 18 марта 2021, 15:38

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Уфе Федеральное казначейство проведет этап фестиваля патриотического рэпа

В Уфе Федеральное казначейство проведет этап фестиваля патриотического рэпа

18 марта 2021, 15:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Завершится фестиваль гала-концертом в рамках молодежного фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму.

24 марта в Башгосфилармонии пройдет региональный отборочный этап всероссийского фестиваля патриотического рэпа. Организаторами мероприятия выступают Федеральное казначейство и Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов России.

Как следует из сообщения казначейства, участникам предложат исполнить «под музыку ритмичный патриотический текст». Как сообщается на сайте ведомства, в фестивале примут участие сотрудники «финансово-экономических органов», правоохранительных органов, а также студенты вузов.

Во время совещания, посвященного фестивалю, заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик «рассказал об особом отношении к данному мероприятию в виду его целевой направленности на укрепление духовно-нравственных ценностей и совершенствования патриотического воспитания молодежи».

Фестиваль планируется провести в три этапа: сначала в регионах продут отборочные конкурсы, после — финальные конкурсы в федеральных округах страны, а закончится все гала-концертом в рамках молодежного фестиваля «Таврида-Арт».

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#Андрей Королев#Культура#Новости#Рэп
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