В Уфе Федеральное казначейство проведет этап фестиваля патриотического рэпа

Posted 18 марта 2021, 15:38
Published 18 марта 2021, 15:38
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
24 марта в Башгосфилармонии пройдет региональный отборочный этап всероссийского фестиваля патриотического рэпа. Организаторами мероприятия выступают Федеральное казначейство и Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов России.
Как следует из сообщения казначейства, участникам предложат исполнить «под музыку ритмичный патриотический текст». Как сообщается на сайте ведомства, в фестивале примут участие сотрудники «финансово-экономических органов», правоохранительных органов, а также студенты вузов.
Во время совещания, посвященного фестивалю, заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик «рассказал об особом отношении к данному мероприятию в виду его целевой направленности на укрепление духовно-нравственных ценностей и совершенствования патриотического воспитания молодежи».
Фестиваль планируется провести в три этапа: сначала в регионах продут отборочные конкурсы, после — финальные конкурсы в федеральных округах страны, а закончится все гала-концертом в рамках молодежного фестиваля «Таврида-Арт».