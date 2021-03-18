В Башкирии пьяная ссора закончилась гибелью человека

Posted 18 марта 2021, 14:08
Published 18 марта 2021, 14:08
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
По версии следствия, ссора произошла 7 марта около 21 часа на одной из улиц Чесноковки. Трое мужчин, ранее знакомых друг с другом, будучи в состоянии алкогольного опьянения повздорили, в результате чего один из них ударил ножом 35-летнего мужчину в область ключицы и ранил второго мужчину 44 лет в лицо и спину. После этого он скрылся с места преступления.
Пострадавших обнаружил на улице прохожий и вызвал скорую помощь. 35-летний мужчина скончался на месте, 44-летний был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данному факту Уфимский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РБ возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
Изначально о подозреваемом не было известно ничего. На месте происшествия были обнаружены ножны, в том числе благодаря которым удалось сначала выйти на их прежнего владельца. Выяснилось, что он продал нож вместе ножнами 33-летнему местному жителю. Его задержали, под тяжестью собранных доказательств мужчина сознался в содеянном.
В настоящее время подозреваемому предъявили обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.