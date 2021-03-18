В Башкирии пьяная ссора закончилась гибелью человека

По версии следствия, ссора произошла 7 марта около 21 часа на одной из улиц Чесноковки. Трое мужчин, ранее знакомых друг с другом, будучи в состоянии алкогольного опьянения повздорили, в результате чего один из них ударил ножом 35-летнего мужчину в область ключицы и ранил второго мужчину 44 лет в лицо и спину. После этого он скрылся с места преступления.